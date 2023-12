Die Aussichten für eine weiße Weihnacht sind in diesem Jahr gleich null. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es über die Feiertage zwar Niederschlag - der soll allerdings als Regen vom Himmel fallen.

Damit folgt das Wetter heuer dem Muster der vergangenen zwölf Jahre. Laut Daten der Wetterwarte Süd war es nämlich zuletzt 2010 an Weihnachten so richtig weiß. Die Daten wurden dabei immer an der Wetterzentrale in Bad Schussenried erhoben.

Weihnachten wird immer wärmer

Richtig winterlich kalt war es demnach ebenfalls schon lange nicht mehr. Mit durchschnittlich rund minus fünf Grad Celsius hatte es zuletzt 2010 am Weihnachten Minusgrade. 2022 war es hingegen ganze 12 Grad wärmer.

Doch gab es früher tatsächlich öfters Schnee als in den vergangen 15 Jahren? Die Antwort lautet Nein. Denn ein Blick in die Statistik zeigt, dass es in vergangenen Jahrzehnten zwar tendenziell öfter Schneefall gab, doch weiße Weihnachten waren auch früher nicht garantiert.

So weiß war es in den vergangenen Jahrzehnten:

So geht aus den Daten der Wetterwarte Süd hervor, dass es in den 2000er Jahren nur drei Mal richtig weiße Weihnachten gab. Fünfmal war es komplett grün und zweimal immerhin lokal angezuckert.

Mit den 80er Jahren verbinden viele Menschen bis heute Kindheits- und Jugenderinnerungen. Vielleicht hat sich diese Nostalgie auch auf die Weihnachtserinnerungen übertragen. Denn die 80er waren laut Wetterwarte Süd ein sehr grünes Jahrzehnt. Ganze siebenmal gab es in diesem Zeitraum nur grüne Landschaften zur Weihnachtszeit zu sehen. Nur 1981 und 1986 war es in der Region so richtig weiß. 1984 war es lokal immerhin leicht angezuckert.

Die 70er waren im Vergleich dazu schon weißer. Vier weiße Weihnachten stehen hier vier grünen gegenüber. Zweimal gab es lokal leichten Schneefall. Der Spitzenreiter in dieser Zusammenstellung sind aber die 1960er Jahre. Immerhin an fünf Weihnachtsfesten lag die Landschaft unter einer dicken Schneedecke. Zweimal wurde lokal etwas Schnee vermeldet und an drei Jahren war es komplett grün. Die Daten für dieses Jahrzehnt stammen vom DWD.

Nostalgie spielt uns einen Streich

Die Fakten zeigen also, dass es auch früher mit Sicherheit nicht an jedem Weihnachtsfest Schnee gab, auch wenn nostalgische Erinnerungen an die eigene Kindheit das einem oft vorgaukeln.

Sogar im 19. Jahrhundert waren weiße Weihnachten eher die Ausnahme als die Regel. So zeigen Weihnachtskarten um 1840 oftmals herbstliche Landschaften. Erst mit der Zeit kam der Anblick von weiß gepuderten Landstrichen in Mode.