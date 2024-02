Alltagsmythen im Check

„Schtimmt dees“: Destilliertes Wasser trinken ist tödlich?

So ganz stimmt der Mythos, dass das Trinken von destilliertem Wasser tödlich ist, nicht. Aber: Es gibt durchaus ein Szenario, in dem es tödlich wirken kann. (Foto: Pixabay )

Nur ein paar Schlucke bis zum Tod? In einem Szenario kann destilliertes Wasser in der Tat tödlich wirken. Aber was muss man beim Trinken beachten?