Manchmal ist es das schlechte Essen, manchmal ein Virus, manchmal auch nur der Stress: Egal welche Ursachen hinter Durchfall stecken, unangenehm ist er immer.

Vor allem bei Kindern schwören einige Eltern dann auf eine alt bekannte Kombination, die helfen soll: Cola und Salzstangen. Für einige mag dies fast schon eine nostalgische Kindheitserinnerung sein.

Aber: „Schtimmt dees“ überhaupt, dass Cola und Salzstangen bei Durchfall helfen?

Das passiert bei Durchfall im Körper

Um das zu beantworten, muss man zunächst verstehen, was bei Durchfall im Körper passiert. Normalerweise – wenn die Verdauung intakt ist – holt sich der Darm Flüssigkeit, Elektrolyte und andere Nährstoffe aus der Nahrung. Bei Durchfall aber durchläuft die Nahrung den Darm wesentlich schneller.

Die Folge: Der Darm hat deutlich weniger Zeit, um sich die wichtigen Substanzen abzugreifen. Folglich werden vermehrt Flüssigkeit, Elektrolyte und Nährstoffe mit dem Stuhl ausgeschieden. Obendrauf gibt der Darm sogar noch zusätzlich Flüssigkeit in den Stuhl. Die unschöne Folge: Der Stuhl ist beim Ausscheiden nicht fest, sondern flüssig.

Anhaltender Durchfall kann deshalb zur Dehydration, also zum Austrocknen des Körpers führen. Außerdem gehen dem Körper wichtige Elektrolyte verloren.

Finger weg von Cola bei Durchfall

Mit Blick darauf wirkt die traditionelle Haushaltsmittel-Kombination auf den ersten Blick eigentlich ganz schlüssig: Cola liefert dem Körper Flüssigkeit und Nährstoffe in Form von Zucker; Salzstangen füllen den Elektrolythaushalt wieder auf. Doch so einfach ist es nicht.

Cola und Salzstangen sollen bei Durchfall helfen – tun sie aber nicht. (Foto: David Weinert/Sebastian Winter )

Vor allem von Cola raten Mediziner bei Durchfall ab. Das zuckerhaltige Getränk kann sogar dazu führen, dass sich der Durchfall weiter verstärkt. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Warum Cola den Durchfall sogar verstärken kann Phosphorsäure und Kohlensäure reizen den Darm

reizen den Darm Koffein bewirkt, dass Nieren mehr Kalium ausscheiden (Körper verliert weitere Salze)

bewirkt, dass Nieren mehr Kalium ausscheiden (Körper verliert weitere Salze) Hoher Zuckeranteil bewirkt, dass noch mehr Flüssigkeit in den Darm gegeben wird

Salzstangen hingegen sind laut Medizinern unbedenklich, halten aber auch nicht in Gänze, was sich viele von ihnen versprechen. Zwar liefern sie reichlich Natrium, doch das allein füllt den Elektrolythaushalt nicht wieder auf. Kalium und Nitrate, die der Körper braucht, liefern die salzigen Snacks nicht in ausreichender Menge.

Welche Haushaltsmittel wirklich helfen

Doch wer Durchfall hat, muss deshalb nicht zwingend bei den ersten Anzeichen eine Tablette schlucken.

„Schtimmt dees?“ Hier finden Sie noch mehr kuriose Behauptungen und Alltagsmythen im Check. Mal stimmen sie, mal sind sie reiner Unsinn. Zur Rubrik „Schtimmt dees?“

Laut Medizinern gibt es durchaus Haushaltsmittel, die den Körper gut mit den verloren gegangenen Substanzen versorgen können – und im Gegensatz zu Cola und Salzstangen tatsächlich helfen.

Diese Haushaltsmittel helfen bei Durchfall Reis, Kartoffeln, Zwieback: Binden die vermehrte Flüssigkeit im Darm

Binden die vermehrte Flüssigkeit im Darm Geriebener Apfel: Enthaltenes Pektin bindet Flüssigkeit

Enthaltenes Pektin bindet Flüssigkeit Zerdrückte Banane: Füllt Kalium-Haushalt wieder auf

Füllt Kalium-Haushalt wieder auf Brühe: Führt dem Körper Flüssigkeit und Salze zu

Führt dem Körper Flüssigkeit und Salze zu Fenchel- oder Kamillentee: Beruhigen den Magen

Beruhigen den Magen Elektrolyt-Lösung aus der Apotheke: Enthalten auf Durchfall abgestimmte Inhaltsstoffe

Welche Lebensmittel Sie bei Durchfall meiden sollten

Doch es gibt auch Lebensmittel, die das Gegenteil bewirken und – wie Cola – den Durchfall weiter verstärken können.

Darauf sollten Sie bei Durchfall verzichten Kaffee: Koffein bewirkt, dass die Niere mehr Kalium in den Darm abgibt

Koffein bewirkt, dass die Niere mehr Kalium in den Darm abgibt Süße Säfte: Hoher Zuckeranteil führt dazu, dass noch mehr Flüssigkeit in den Darm gelangt

Hoher Zuckeranteil führt dazu, dass noch mehr Flüssigkeit in den Darm gelangt Alkohol: Entzieht dem Körper weitere Flüssigkeit

Entzieht dem Körper weitere Flüssigkeit Fettige Speisen: Reizen den Darm weiter

Hält der Durchfall trotz aller Hilfsversuche länger als drei Tage an, oder kommen weitere Symptome wie Fieber oder Blut im Stuhl hinzu, sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen.