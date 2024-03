In vielen Haushalten ist es eine gängige Praxis, die wohl selten bis nie hinterfragt wird: Nachdem die Frühstückseier gekocht wurden, werden sie mit kaltem Wasser abgeschreckt. Schließlich lassen sich die ansonsten so mühselig zu schälenden Eier dadurch viel einfacher von der Schale lösen, richtig? Nicht so ganz.

Mit der Antwort auf diese vermeintlich einfach zu beantwortende Frage hat sich Thomas Vilgis auseinandergesetzt. Er forscht am Max-Planck-Institut unter anderem zu Lebensmittelphysik. Der Schälbarkeit von Eiern hat er in seiner wissenschaftlichen Arbeit 16 Seiten gewidmet.

Alter hat größeren Einfluss als kaltes Wasser

Sein Ergebnis: Das Abschrecken könne das Eipellen in bestimmten Fällen vereinfachen, spiele für die Schälbarkeit aber längst nicht die größte Rolle. Demnach sei das Alter der Eier viel entscheidender. „Empirisch sind frisch gelegte Eier wesentlich schwieriger zu schälen als ältere Eier“, schreibt Vilgis in seiner Arbeit.

Die Ursache liege im pH-Wert der Eier. Dieser könne von 7,5 bei frisch gelegten Eiern mit zunehmender Lagerdauer auf bis zu 9 ansteigen. Der Grund: Während der Lagerung geben die Eier Kohlendioxid ab.

Laut Vilgis hat dies zur Folge, dass sich die Innenhaut der Eier, die bei frisch gelegten Eiern noch stärker an die Eischale gebunden ist, mit der Zeit von der Schale zu lösen beginnt.

Je älter das Ei, desto leichter lasse es sich also schälen. Laut des Experten sollte man Eier zwei bis drei Wochen lagern, um sie gut schälen zu können.

Bei diesen Eiern kann das Abschrecken helfen

Ist das Abschrecken also völlig umsonst? Nein, da widerspricht Thomas Vilgis. Bei mittelalten Eiern habe das Abschrecken durchaus einen unterstützenden Effekt.

Wenn das heiße Ei auf das kalte Wasser trifft, zögen sich Schale, Haut und Eiklar unterschiedlich schnell zusammen. Dadurch entstünden Mikrorisse, die das Eipellen erleichtern sollen.

Auf Nachfrage von schwaebische.de gibt Experte Thomas Vilgis folgende Regel für die Schälbarkeit von Eiern aus:

1. Ganz frische Eier sind kaum zu schälen.

2. Zwei bis drei Wochen alte Eier sind leicht zu schälen.

3. Bei Eiern zwischen ein bis zwei Wochen nach dem Legedatum kann das Abschrecken etwas helfen.

Abschrecken ist noch aus anderen Gründen sinnvoll

Auch, wenn das Abschrecken in Bezug auf die Schälbarkeit nicht in jedem Fall den gewünschten Effekt erzielt, kann es noch aus anderen Gründen sinnvoll sein.

Zum einen wird durch das Abschrecken die Temperatur der Schale von fast 100 auf unter 70 Grad heruntergekühlt. Das verhindert vor allem, dass man sich am Morgen die Finger verbrennt.

Zum anderen ist das Abschrecken bei weichgekochten Eiern immer sinnvoll, denn es verhindert, dass das Ei aufgrund seiner hohen Temperatur nachgart und hart wird. Durch das schnelle Abkühlen bleibt das Eiklar folglich cremig weich.