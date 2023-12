Schonzeit für Gänse

etzt, wo die Weihnachtszeit ja vorbei ist, können wir uns ganz nüchtern ein paar verwirrenden Fragen zum Fest stellen. Etwa: Warum trifft es insbesondere die Gänse zu den Feiertagen dermaßen hart? Betrachtet man sich Krippenszenen, die versuchen, das Geschehen von Bethlehem nachzustellen, sind zum Beispiel Dithmarscher Gänse ebenso wenig zu finden wie Hafermastgänse aus Polen. Was es hingegen reichlich gibt, sind Ochs und Esel. Aber während es der Ochse wenigstens zur Oktoberfestspezialität gebracht hat, blieben Esel schön knusprig als Festtagsbraten gänzlich unbekannt.

Auch was die vielen Plätzchen, Dominosteine, Schokoladenhohlfiguren oder Spekulatius betrifft, ist deren Spur weiß Gott nicht bis zum Stall von Bethlehem zurückzuverfolgen. Die handelsübliche Nahrung zu Zeiten von Christi Geburt bestand nämlich vielmehr aus Oliven mit Fladenbrot, Ziegenkäse, getrocknetem Fisch, Feigen und Datteln. Sich daraus ein schönes Weihnachtsmenü zu zaubern, ist für Leute in unseren Breitengraden kaum mehr darstellbar. Dass es vor 2023 Jahren in Galiläa in Sachen Festmenü so spärlich zuging, mag auch am Umstand liegen, dass für uns heute selbstverständliche Küchengeräte noch gar nicht erfunden waren. Denn wie hätte man ohne modernen Ofen mit Ober- und Unterhitze eine Gans auch schön gleichmäßig saftig und knusprig hinbekommen sollen? Davon abgesehen ist jetzt erst mal Schonzeit. (nyf)