Schockierendes Lawinen-Video wirft bange Frage auf.

Dieses Video geht aktuell in Sozialen Netzwerken viral und wirft bei Beobachtern vor allem eine Frage auf: Hat der Filmer das überlebt?

Ja, hat er. Der Wanderer und hatte das Video bereits 2022 bei einer Bergtour aufgenommen. Dass es nun erneut aufgegriffen wird, liegt offenbar an einem Account auf dem Social-Media-Portal X.

Der Account "Historic Vids" spielt dort regelmäßig Videos von vergangenen Ereignissen aus. In dem Fall wurde das Video vor rund 12 Stunden gepostet, bereits über 7.300 Mal geteilt (Stand 15. März 11 Uhr) und erhielt fast 60.000 Likes. Über 20 Millionen Mal wurde der Clip in dem Posting aufgerufen.

Hier sehen Sie das spektakuläre Video:

Doch was ist auf dem Video tatsächlich zu sehen? Und vor allem: Was wurde aus dem Mann, der das Video aufnahm?

Bei dem Video-Filmer handelt es sich um den Briten Harry Shimmin, der 2022 im Tian-Shan-Gebirge in Kirgisistan unterwegs war, als sich die gigantische Lawine aus Eis und Fels löste. "Selbst wenn ich hätte weglaufen wollen, ich konnte nicht, hinter mir war eine Klippe", erzählte der Brite später auf Instagram. Also versteckte er sich tief in der Hocke unter einem kleinen Vorsprung.

Wie durch ein Wunder wurde von der Reisegruppe niemand schwer verletzt, nur eine Frau trug eine Fleischwunde am Knie davon.

Lawinen sind bei uns auch in den Allgäuer Alpen sowie in den hochalpinen Regionen Vorarlbergs und der Schweiz eine Gefahr.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein 49-Jähriger aus Baden-Württemberg in Vorarlberg von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt. Der Bergsteiger war mit einem 55-jährigen Baden-Württemberger unterwegs, der ebenfalls zum Teil von dem Lawinenabgang verschüttet wurde, sich aber selbst befreien konnte und unverletzt blieb.

VIDEO: Eine Lawinen-Art ist besonders tödlich:

Die beiden Männer wollten in Partenen über das Ochsental Richtung Piz Buin aufsteigen. Beim Queren eines Hangs löste sich ein Schneebrett, wodurch die beiden Wanderer mitgerissen wurden. Der 49-Jährige wurde dabei einen Meter tief verschüttet.

Eine Augenzeugin hatte den Lawinenabgang zufällig von einer Berghütte aus beobachtet und den Wirt informiert, der einen Notruf absetzte. Nach etwa 15 Minuten gelang es sechs Ersthelfern und dem 49-Jährigen, dessen verschütteten Begleiter auszugraben. Dieser war bewusstlos, wurde aber erfolgreich wiederbelebt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Begleiter wurde in einem Polizeihubschrauber zurück ins Tal geflogen.