Die von Verkehrs-Chaos geplagten Innenstädte harren noch immer wirklich guter Ideen, wie das automobile Wirrwarr in den Griff zu kriegen sei. Die Vorschläge reichen von einer City-Maut, also praktisch eine Art PKW-Eintrittsgeld für Innenstädte, über die Streichung sämtlicher öffentlicher Parkplätze. Damit niemand mehr reinfährt, weil er die Karre nicht loswird.

In Frankfurt am Main, einer der deutschen Verkehrs-Chaos-Metropolen schlechthin, soll nun die Verlangsamung der Fahrzeuge für Entlastung sorgen. Zu diesem Zweck wird ab Dezember in weiten Teilen der Stadt ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern eingeführt. Das Kalkül soll wohl Abschreckung sein. Aber auch der Schutz der von manchem Automobillenker als Freiwild betrachteten Radfahrer und Fußgänger spielt eine Rolle. Indes könnte der Wunsch, die Innenstadt auf diese Weise autoärmer zu machen, auch den gegenteiligen Effekt haben. Denn Autos, die noch langsamer durch die Straßen gondeln, verstopfen sie auch länger. Wer dagegen sportlich durch die City flitzt, ist schneller wieder draußen.

Apropos Flitzer: Leute, die gerne mit aufröhrendem Motor durch die Stadt rasen, soll mit dem Tempolimit die Lust an der motorisierten Angeberei verdorben werden. Denn wie sieht das denn aus, wenn jemand seine 400 PS an den Zügeln von 20 Stundenkilometern zuckeln lassen muss? Erbärmlich. Denn gut gebremst ist halb geschlichen! (nyf)