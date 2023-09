Schlaue Tiere, verhasste Räuber: Kormorane, Krähen, Reiher

Die Typen im schillernd–schwarzen Federkleid haben nicht überall einen tadellosen Ruf. Besonders in Fischerei– und Fischzucht–Kreisen sind Kormorane sogar ziemlich unbeliebt, weil sie liebend gern Fischteiche plündern oder aus Binnengewässern wie dem Bodensee oder auch der Ostsee den Zweibeinern anscheinend die Beute wegschnappen. Auch anderweitig fallen gefiederte Räuber negativ auf, wenn zum Beispiel Rabenkrähen den frisch gekeimten Mais aus dem Boden ziehen oder sich an der Plastikhülle des Silagefutters zu schaffen machen und damit einige Schäden anrichten. Solche Listen der Vogelräuber lassen sich noch kräftig erweitern, auch Gänse und Graureiher tauchen dort auf.

Gegenmaßnahmen sollen solche Konflikte zu Gunsten der Menschen lösen, oft genug kommen dabei Schusswaffen zum Einsatz. So werden allein in Bayern jedes Jahr sechs– bis zehntausend Kormorane geschossen. Auf eine solide Basis stützt sich diese Maßnahme allerdings nicht. Schließlich könnten hinter den geplünderten Fischteichen auch Fischotter stecken, die allein in Ostbayern jährlich Schäden in Millionenhöhe verursachen sollen. Obendrein lässt sich die Wirkung solcher Abschüsse kaum belegen: „Es gibt derzeit keine Erkenntnisse, dass die Schäden abnehmen“, erklärt Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogel– und Naturschutz (LBV) in Bayern. Ob die vieltausendfachen Abschüsse die Probleme der Fischteich–Besitzer lösen, bleibt also unklar. Andererseits scheint der massive Aderlass die Zahl der Kormorane im Freistaat auch nicht zu senken.

Zielt die Feuerkraft ins Leere?

Zielt diese geballte Feuerkraft also ins Leere? Zumindest nicht ganz, gibt es doch deutliche Änderungen: Die schwarzen Vögel brüten an der Küste gern auf Klippen und im Binnenland auf hohen Bäumen und haben ein Faible fürs Gemeinschaftsleben. An den Schlafplätzen im Binnenland können Hunderte Tiere gemeinsam übernachten. Und in Mecklenburg–Vorpommern gibt es drei Brutkolonien mit jeweils mehr als tausend Paaren.

Etliche hundert Kilometer entfernt in Bayern sind solche großen Schlafplätze aber selten geworden. Seit jährlich Tausende Kormorane abgeschossen werden, übernachten die Tiere lieber in kleineren Gemeinschaften. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Schlafplätze erheblich zu, während die Zahl der Kormorane ungefähr gleich bleibt. Für Behörden und Teichbesitzer ist also nicht klar, ob die massiven Abschüsse wirklich die Schäden durch Kormorane verringern. Gleichzeitig aber lassen sich die inzwischen auf viel mehr Schlafplätze verteilten schwarzbefiederten Tiere erheblich schlechter kontrollieren.

Ohnehin bringt es für einen Fischzüchter oft wenig, wenn eine solche Gruppe aufgelöst wird. Natürlich sinken die Schäden zunächst massiv. Nur bekommen die schlauen Kormorane von weiter entfernten Schlafplätzen rasch mit, wo es etwas zu holen gibt. Und bald verschwinden wieder Fische in Vogelmägen.

Statt in Rambo–Manier die Kormorane massenweise abzuschießen, könnten vielleicht gezielte Eingriffe, die das Verhalten der Tiere berücksichtigen, viel mehr bewirken: „Warten Jäger zum Beispiel bei den Schlafplätzen auf die am Abend in einem Schwarm zurückkehrenden Kormorane und schießen einen oder zwei Vögel aus diesem Trupp, suchen sich die anderen Tiere einen anderen, sicheren Schlafplatz“, erklärt der LBV–Landesfachbeauftragte Naturschutz Andreas von Lindeiner. Werden die Schwärme in einer koordinierten Aktion auch von allen anderen Einständen der Gegend mit solchen gezielten Abschüssen einzelner Vögel vertrieben, dürften die Fischteich–Besitzer zumindest für einige Wochen aufatmen.

Teiche können mit Drähten und Schnüren geschützt werden

Auch den Karpfenzüchtern im fränkischen Aischgrund konnte geholfen werden. Dort plünderten junge Kormorane die Teiche in einem Vogelschutzgebiet. Trotzdem durften die Youngster dort abgeschossen werden, die Überlebenden flohen in eine andere Gegend. Die Teichbesitzer behielten ihre Karpfen und auch die Naturschützer vermeldeten keine bleibenden Schäden durch die Schießerei im Reservat: „Die dort lebenden seltenen Arten wie Blaukehlchen, Kolbenenten, Zwergdommeln und Purpurreiher wurden nicht nachhaltig gestört“, berichtet Andreas von Lindeiner. Und die Kormorane stehen längst als „ungefährdet“ auf der Roten Liste.

Trotzdem wären nichttödliche Methoden besser, um die schwarzen Typen vom Plündern von Fischteichen abzuhalten. So können die Besitzer kleinere Teiche mit Drähten oder Schnüren überspannen, die Kormorane am Landen und damit auch am Fischen hindern. Nur erstatten die Behörden in Bayern nur 40 Prozent der Materialkosten und geben für die Arbeit gar keinen Zuschuss. Daher wird diese Methode nur selten angewendet. Und wenn doch, sind die Drähte aus Kostengründen meist nicht fachgerecht installiert — und verfehlen so ihre Wirkung.

Im Binnenland klagen Fischteichbesitzer noch über andere Räuber: Dort plündern oft Graureiher die Bestände. Dort erlauben die Behörden daher in den sechs Wochen von Mitte September bis Ende Oktober, im Umkreis von 200 Metern um die Fischteiche Reiher zu schießen. Derzeit sterben daher im Freistaat jedes Jahr rund 6000 Reiher auf diese Weise. Die Auswirkungen ähneln denen bei Kormoranen: „Die Kolonien der Reiher werden kleiner, die Bestände mittlerweile allerdings auch“, erklärt der LBV–Landesfachbeauftragte Andreas von Lindeiner. Und über ein Sinken der Reiherschäden gibt es auch kaum Berichte.

Ebenfalls als Fischräuber gelten Gänsesäger, von denen die bayerische Landesregierung in einem großen Projekt seit Herbst 2022 bisher rund hundert Exemplare an manchen Gewässern abschießen ließ, während diese Vögel an anderen Abschnitten in Ruhe gelassen wurden. Ein Vergleich der Gebiete soll in Zukunft dann zeigen, ob sich dadurch die Bestände gefährdeter Fischarten wie die Äsche wieder erholen.

Schlaue Rabenvögel richten große Schäden an

Auch in der Landwirtschaft richten andere Vogelgruppen erhebliche Schäden an. „Vor allem Saat– und Rabenkrähen ziehen meist zwei oder drei Wochen nach dem Keimen die jungen Maispflänzchen aus dem Boden und fressen den Rest des nahrhaften Korns“, erklärt Alexandra Esther vom Julius–Kühn–Institut (JKI) für Pflanzenschutz im Gartenbau und urbanen Grün in Braunschweig. An solchen Keimlingen knabbern auch Gänse. Fasane wiederum wandern über Felder mit frischem Saatgut und schnappen sich die Körner. Und im Herbst zerfleddern Elstern etliche Maiskolben, bevor sie geerntet werden.

So klagen also auch Bauern über Schäden durch Vogelfraß. Und genau wie bei den gefiederten Fischräubern gibt es kaum fundierte Zahlen über die tatsächlichen Verluste. Stattdessen sprechen in Bayern auch in diesem Bereich die Schusswaffen: Jedes Jahr werden dort 65.000 bis 70.000 Rabenkrähen, rund 16.000 Eichelhäher und gut 20.000 Elstern geschossen.

Das ist möglich, weil diese Vögel seit 1994 im Freistaat wieder regulär gejagt werden können. Obendrein scheinen die Abschüsse diese Arten auch nicht zu dezimieren. Allerdings stößt die Jagd bei solchen Vögeln auch rasch an ihre Grenzen: „Gänse wissen genau, in welchen Autos Jäger fahren und welche Kleidung sie tragen“, erklärt Andreas von Lindeiner. Beim leisesten Verdacht fliehen die schlauen Tiere.

Als Alternative gilt zum Beispiel das Anstechen von Eiern, die dann absterben. Fliehen können Eier ja nicht. Und wenn die Zweibeiner in einem Gelege von einem Dutzend Eiern zwei unbehelligt lassen, können die Eltern immerhin einen stark dezimierten Nachwuchs aufziehen. Noch schonender ist eine Alternative, die am Niederrhein getestet wird, wo jedes Jahr rund eine Viertelmillion Gänse überwintert. „Dort werden in Vogelschutzgebieten die Rhein–Wiesen so bewirtschaftet, dass die Wintergäste dort reichlich zu fressen finden“, fasst Andreas von Lindeiner diese Methode zusammen. Das bekommen die Gänse schnell mit und fressen vor allem im Schutzgebiet. Verirrt sich ein Trupp doch auf umliegende Felder, werden die Bauern entschädigt.