Lange wird’s nicht mehr dauern ‐ da dampft es wieder aus der Weihnachtsbäckerei. Und auch die Martinsgänse sind schon ganz nervös. Weihnachtsmenüs werden geplant und die Adventskalender mit Schokolade gestopft. Es rollt ‐ wie alle Jahre wieder ‐ eine enorme Kalorienwelle aus uns zu. Und mit ihr der Gedanke ans Nachher, wenn die Hose kneift und man sich fragt, wer die Klamotten heimlich enger genäht hat.

Daran wird momentan auch die Wunderspritze Wegovy noch nichts ändern. Der offenbar äußerst wirkungsvolle Appetitzügler brachte bereits große Fastfood-Ketten ins Schwitzen, weil befürchtet wird, dass man weniger fettige Burger und Pommes verkauft, wenn niemand mehr Hunger hat. Man sollte aber den Appetit der Menschheit auf ungesunde Nahrungsmittel nicht unterschätzen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht gelernt hätte, unser Sättigungsgefühl zu ignorieren.

Wer wirklich schnelle Hilfe beim Abnehmen sucht, greift zu Spezial-Unterwäsche, die den Körper zusammenquetscht. Dadurch wiegt man zwar kein Gramm weniger, aber das Übergewicht fällt nicht mehr so auf, weil es sich in den engen Hosen und T-Shirts besser verteilt. Man muss nur aufpassen, dass es einem dabei den Bierbauch nicht in die Schultern quetscht, was nicht nur komisch aussähe, sondern sich gewiss auch merkwürdig anfühlen würde. Aber auch nicht schlimmer, als sich ständig spritzen zu müssen. (nyf)