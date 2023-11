Schlangen haben keine Beine

In der österreichischen Hauptstadt Wien passieren seit jeher immer wieder merkwürdige Dinge: Die Tageszeitung „Der Standard“ meldet, dass sich eine entweder ausgesetzte oder entlaufene Schlange in den 22. Gemeindebezirk verirrt hatte. Und zwar in die Toilette eines Hotelzimmers. Berichten zufolge aalte sich das Reptil zwischen Spülkasten und WC, bevor wackere Tierschützer es einfingen. Es handelt sich übrigens um eine harmlose Königsnatter, die zwar ungiftig ist, was der durchschnittliche Toilettenbenutzer aber natürlich nicht wissen kann.

Aus der Meldung ergibt sich die Frage, wie ein Tier, welches über keinerlei Füße oder Beine verfügt, überhaupt entlaufen kann. Denn es ist der Gang der Dinge, dass es zum Laufen bestimmter Voraussetzungen bedarf, die eine Schlange ‐ egal ob giftig oder ungiftig ‐ nicht sicherstellen kann. Dabei besaßen Schlangen vor 100 Millionen Jahren sehr wohl noch Beine. Die Evolution war allerdings der Meinung, dass die Extremitäten überflüssig sind, wodurch sich diese zurückentwickelten.

Die Spezialisierung aufs Schlängeln hat den Vorteil, sich auch durch enge Öffnungen mühelos hindurchwinden zu können. Hätte die Wiener Königsnatter lange Haxen gehabt, sie hätte es wohl kaum in die Toilette und damit an die Zeitung lesende Weltöffentlichkeit geschafft. Damit war der evolutionäre Verzicht auf Beine alles andere als ein Griff ins Klo. (nyf)