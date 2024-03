Schlagerstar Anita Hofmann verschenkt und signiert 25 Bücher

Über 35 Jahre in der Show- und Glitzerwelt. Lange Zeit gemeinsam mit ihrer Schwester im Gesangs-Duo. Seit diesem Jahr solistisch. Anita Hofmann stand schon als Kind erfolgreich auf der Bühne, wurde bewundert und beneidet. Nachdem das Leben mehrfach seine Weichen neu gestellt hat, kann Anita Hofmann „endlich erwachsen werden“.

Ein Preis, den man wohl zahlen muss, wenn man schon seit der Kindheit einen solch künstlerischen Beruf ausübt – stets im Blickpunkt der neugierigen Öffentlichkeit. Über die damit einhergehenden Licht- und Schattenseiten schreibt die Künstlerin nun in ihrem Buch „Sei einfach nur schön“.

Anita Hofmann fühlte sich lange unfrei und fremdbestimmt. Am oft gesagten Satz „Sei einfach nur schön!“ ist sie fast zerbrochen. In ihrer Autobiografie beschreibt sie ausführlich, wie toxische Beziehungen sie an den Rand großer Verzweiflung brachten und wie sie diesen Teufelskreis letztlich durchbrechen konnte. Anita Hofmann nennt ihre Krankheiten, die sie fernab der Öffentlichkeit ertragen und irgendwann auch überwinden konnte, denn das alles einfach hinnehmen war für die Sängerin keine Option. Es geht um den Jahre andauernden Kampf, selbstbestimmt das eigene Leben zu gestalten und alles Belastende hinter sich zu lassen.

Ausführlich beschrieben wird auch, wie sich die Sängerin fühlte, als das Aus des Gesangs-Duos besiegelt wurde und damit auch ein wichtiger Teil ihres Lebens zu Ende ging. Eine etwas andere Autobiografie, mit Ratgeber-Potential.

Anita Hofmann Sei einfach nur schön Die etwas andere Autobiografie ISBN 978-3-948696-65-8. Molino-Verlag