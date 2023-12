Wenn Langeweile, Bewegungsdrang und Spielfreude unvermittelt aufeinandertreffen, können neue Sportarten entstehen. Das war bei der Erfindung der Stöckelschuh-Rennen der Fall. Beim Gummistiefelweitwurf genauso und beim Nackt-Rugby ebenfalls. Dass praktisch fast alles als sportliche Herausforderung gelesen und in Wettbewerbe gegossen werden kann, zeigt die Weltmeisterschaft im Müllsammeln in Tokio.

Natürlich hat dieser Sport auch einen eigenen Namen: Spogomi. Darin stecken die Begriffe Sport und Gomi - was im Japanischen für Abfall steht. Wettbewerbe werden in Teams ausgetragen. Die Athleten müssen in einer bestimmten Zeit so viel Unrat mit Händen oder Greifzangen einsammeln, wie sie nur können. Müll bringt Punkte - und zwar je nach Gewicht der Müllsorte. Kleinteiliges wie Kippen zählt dabei mehr, weil es auch mehr Mühe macht, es zu sammeln.

Den WM-Titel konnten sich die Hochleistungsmülljäger aus Großbritannien sichern. Sie setzten sich gegen Mannschaften aus 20 weiteren Nationen durch. 57,27 Kilogramm gesammelter Unrat in 90 Minuten reichten für Gold. Wir gratulieren! In Anbetracht des Zustands unserer Weltmeere, in denen bald mehr Plastik als Fisch schwimmt, bleibt zu wünschen, dass Spogomi überall auf der Welt zum Nationalsport wird. Und die Preisgelder müssen erhöht werden. Denn bis auf den Ruhm, Müllweltmeister zu sein, gingen die Briten leer aus. (nyf)