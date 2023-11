Sängerin Zara Larsson bekommt einen Bambi

Die schwedische Popsängerin Zara Larsson («Lush Life») bekommt in diesem Jahr einen Bambi. „Mit ihrer glockenklaren Stimme hat Zara Larsson einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und ist mit ihren jungen 25 Jahren schon ein weltweit gefeierter Superstar“, teilte Hubert Burda Media in München mit und nannte sie „eine Ausnahmekünstlerin“. Larsson soll den Bambi in der Kategorie „Musik International“ bekommen.

„Zara Larsson beeindruckt nicht nur mit ihrem einzigartigen Talent und einer unverkennbaren, starken Stimme, sondern auch mit einer klaren Haltung bei wichtigen, gesellschaftlichen Themen und Debatten“, urteilte die Bambi-Jury.

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland und wird seit 1948 verliehen. Das Jubiläum zum 75. soll an diesem Donnerstag (16. November) mit einer Gala in den Bavaria-Filmstudios bei München gefeiert werden. Zuletzt hatte die Bambi-Verleihung wegen der Corona-Pandemie drei Jahre pausiert.

Neben Larsson stehen bereits weitere Preisträger fest: Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen («Der Rausch») bekommt einen Bambi in der Kategorie „Schauspiel International“. Musiker Peter Maffay wird als „Legende“ für sein Lebenswerk geehrt.