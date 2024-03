Beim Kampf Mensch gegen Möwe sieht es ähnlich mau aus wie beim Kampf Mensch gegen Taube: Obwohl überall die sogenannten Spikes auf Hausdächern und potenziellen Taubensitzplätzen sprießen, sind die Tauben ähnlich stark vom Aussterben bedroht wie Stechmücken: nullkommanull. Während Tauben hierzulande noch höfliche Zurückhaltung üben, wenn es darum geht, Nahrung direkt vom Menschen zu stibitzen, sind die Möwen von Sønderborg einen Schritt weiter.

Am dänischen Küstenort herrschen offenbar Szenen, wie Alfred Hitchcock sie in seinem Film „Die Vögel“ schon skizzierte. Die fliegenden Beutejäger machen laut Gemeindeverwaltung selbst vor Fischbrötchen nicht halt, die Touristen in den Händen halten. Die Möwen plündern Mülltonnen, und sie spazieren in Restaurants, um Leckereien von Tellern zu schnappen. Außerdem hinterlässt so ein unbändiger Appetit auch unübersehbare Spuren im Ortsbild. Vom ohrenbetäubenden Gekreische ganz abgesehen.

Weil die Leute von Sønderborg statt der Vögel die Spezies zahlender Gast bedroht sehen, dürfen die Möwen jetzt abgeschossen werden. Typisch ist bei der Diskussion um Tauben oder Möwen, dass sich niemand fragt, ob nicht die Vögel vor dem Menschen da waren. Und sie sich jetzt lediglich Terrain zurückerobern wollen. Was aber keine Rolle spielt, weil der Mensch am längeren Heben sitzt, wenn damit der Abzug seines Luftgewehrs gemeint ist. (nyf)