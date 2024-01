Beim gegenwärtigen Blick in die Zeitung stößt sich das Auge an einer Vielzahl scharfkantiger Nachrichten. Und wenn man sich daran nicht schon den Finger aufreißt, dann doch wenigsten das Gemüt. Um solch unschöne Zustände besser zu ertragen, neigt der Mensch dazu, sich in einer heilere Welt zu flüchten - oder sich eine solche selbst zusammenzutragen, eine Wohnwelt etwa. Das bestätigt auch der Chef des Verbands der deutschen Möbelindustrie, Leo Lübke. Er sagte der „Süddeutschen Zeitung“: Im Moment kaufen die Deutschen gerne runde, weiche und dunkle Möbel.“ Scharfe Kanten seien verpönt.

Gemäß dieser Beobachtungen wird sich wahrscheinlich auch das Essverhalten der Deutschen verändern. Anstatt von kantigen Kartoffelchips, die in den Gaumen piken, werden voraussichtlich deutlich mehr weiche Gummibärchen gegessen. Statt knuspriger Schnitzel viel mehr weiches Risotto oder Kartoffelpüree - denn knusprig ist ja auch nur ein anderes Wort für rau und kantig.

Der Hang zu dunkler Farbe oder gar Schwarz müsste kulinarisch betrachtet zur Folge haben, dass sich Lakritze besser verkauft. Der Renner dürfte aber mit Abstand verbrannte Pizza werden - die ist nämlich rund und schwarz. Wer sich damit dann auch noch auf ein Sofa setzt, das aussieht wie ein rundgelutschtes Blaubeerbonbon, kann die aktuellen und kommenden Krisen tatsächlich mit einer gewissen Gelassenheit aussitzen. (nyf)