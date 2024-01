„Reset-Knopf“: Sänger Oerding plant Weltreise

Weltreise statt Tour: Musiker Johannes Oerding will in seiner angekündigten Tournee-Pause bald zu einer fast ganzjährigen Reise um die Welt aufbrechen.

„Ich mache mich ab Februar auf den Weg. Wahrscheinlich komme ich zur Fußball-EM wieder, schaue mir ein paar Spielchen an und dann geht es weiter, und ich komme erst Weihnachten wieder“, sagte Oerding, der aus Münster stammt, der Deutschen Presse-Agentur. Wohin es gehen soll? „Man kann sagen überall. Einmal der große Traum: Alles mitnehmen.“

Die Konzertpause sei in jedem Fall bitternötig, sagte der 42-Jährige, dessen Trennung von der Fernsehmoderatorin Ina Müller (58) nach mehr als zehn Jahren Beziehung im vergangenen Mai öffentlich wurde. „Ich bin seit 18 Jahren unterwegs, jedes Jahr 80 bis 100 Konzerte“, sagte Oerding: „Ich hatte nie Zeit, alles so richtig zu verarbeiten. Dann habe ich mir gedacht: Wenn, dann jetzt.“ Dafür habe es auch klare Anzeichen gegeben: „Wenn du bei den letzten Konzerten schon während des Konzerts daran denkst, was du morgen einkaufen musst, ist das kein gutes Zeichen. Dann hat man sich ein bisschen überspielt“, erklärte der Musiker:

„Deshalb möchte ich mal komplett den Reset-Knopf drücken. Neue Ideen sammeln, neue Geschichten erleben, damit ich wieder was zu erzählen habe. Sonst wird es langweilig.“ Seine Fans müssten sich aber keine Sorgen machen. „Die letzte Tour war nicht meine Abschieds-Tournee“, versprach er. Er werde wiederkommen: „Aber sowas von!“