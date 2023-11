Rapperin Badmómzjay sieht sich auch als Schauspielerin

Rapperin Badmómzjay hat Lust, sich auch einmal als Schauspielerin auszuprobieren. „Ich will irgendeine Rolle haben in irgendeinem Film. Es müsste schon die richtige Sache kommen, aber ich habe da voll Bock drauf, weil ich kann das einfach“, sagte die als Jordan Napieray geborene Musikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Die 21-Jährige beschreibt sich selbst als sehr wandelbar ‐ das richtige Outfit reiche aus, damit sie sich in eine andere Rolle begeben könne: Wenn sie zum Beispiel einen Jogginganzug anhabe, sei sie anders, als wenn sie ein Kleid trage. „Ich habe immer das Gefühl, ich kann aufstehen und immer irgendjemand sein ‐ wer ich will“, sagte die Rapperin. Ihr sei außerdem Ästhetik sehr wichtig.

Badmómzjay bringt am 24. November ihr zweites Studioalbum „Survival Mode“ heraus. Den Auftakt macht sie auf einem Release-Konzert am Donnerstag in Berlin.