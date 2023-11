Prost Mahlzeit, München!

eim Thema Glühwein dreht sich bei preisbewussten Menschen regelmäßig nicht der Magen, sondern der Geldbeutel um. (Wobei in Anbetracht der Sodbrand fördernden Flüssigkeit mancherorts freilich auch der Magen kopfsteht.) Die „Bild“-Zeitung hat neulich in einem sogenannten großen Weihnachtsmarkt-Check die Glühweinpreise verglichen. Und es besteht demnach ein Nord-Süd-Gefälle: Während die Glühweinexperten in Dortmund nur 3,50 Euro pro Tasse bezahlten, waren es in München fünf bis sechs Euro.

Man kann also im Ruhrpott fürs gleiche Geld ungefähr doppelt so lange trinken wie an der Isar. Die Glühwein-Analyse hat allerdings nicht nach qualitativen Kriterien gefragt, sondern nur nach monetären. Was viele nicht wissen: Glühwein wird nicht nur auf Weihnachtsmärkten feil geboten. Und auch da verdient sich, wie die „TZ“ berichtet, München den ersten Platz in der Preis-Hitparade. Im Fünf-Sterne-Hotel Sofitel im Stadtzentrum kostet der Luxus-Glühwein 21 Euro. Wird dafür aber auch mit edlem Champagner zubereitet.

Wem davon das Köpfchen schwer geworden ist, kann sich in einer der Suiten erholen. Kostenpunkt: 2102 Euro pro Nacht. Für das Geld bekommt man in Dortmund 600 Tassen Glühwein. Man kann übrigens auch vollkommen ohne Alkohol einen Weihnachtsmarkt besuchen. Der „Große Kinderpunsch-Check“ steht allerdings noch aus. (nyf)