Braucht es wieder eine echte Miss-Wahl im klassischen Sinn, bei der allein das Aussehen der Frau über die Frau entscheidet? Robin Halle und Michael Wollny sind darin unterschiedlicher Meinung. Hier das Pro und Kontra.

PRO von Robin Halle: "Werner Mang hat recht!"

Zuerst die Fakten: Der Lindauer Schönheitschirurg Prof. Werner Mang hat die Kriterien der jüngsten Miss-Germany-Wahl in der „Schwäbischen Zeitung“ scharf kritisiert.

Mang missfällt, dass sich die Kandidatinnen nicht mehr in Bikinis zeigen können. Stattdessen sollen sie laut den neuen Richtlinien des Veranstalters MG Studios für gesellschaftliche Werte stehen und soziale Verantwortung übernehmen. Mang fordert, dass eine Miss Germany vornehmlich die schönste Frau Deutschlands sein sollte.

Deshalb plant er im kommenden Jahr eine Gegenveranstaltung in Lindau. Bei seiner Misswahl, die möglicherweise den Titel „Miss Germany national“ trägt, soll eine Fachjury die Schönheit und Ausstrahlung der Kandidatinnen bewerten. Die teilnehmenden Frauen sollen sich – wie früher – in Bikinis zeigen.

Jetzt die Emotionen: Im Netz finden sich seit Tagen abwertende, verletzende, teils rassistische Äußerungen über die aktuelle Miss Germany und Frauenrechtlerin Apameh Schönauer (39). Sie stammt gebürtig aus dem Iran.

Tenor vieler Hasskommentare: Eine Frau mit Migrationshintergrund stünde der traditionsreiche Titel Miss Germany nicht zu. Unsinn natürlich. Einerseits hat jede in Deutschland lebende Ausländerin das Recht, bei einer Misswahl zu starten.

Andererseits ist Schönauer bereits als sechsjähriges Mädchen mit ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Sie liebt Deutschland, sie vertritt deutsche Werte. Damit sollte diese „Debatte“ abgeräumt sein.

Trotzdem darf weiter über die neuen Kriterien der Miss Germany-Wahl diskutiert werden. Mang hat recht mit seiner Kritik: Man sollte die aktuelle Wahl konsequenterweise „Mrs. Courage“ nennen und nicht Miss Germany.

Miss Germany repräsentiert Deutschland

Bei allem Respekt: Die schönste Frau Deutschlands ist Apameh Schönauer gewiss nicht! Ebenfalls bei allem Respekt: Von einer Miss Germany muss nicht erwartet werden, dass sie sich für Frauenrechte einsetzt. Sie sollte attraktiv, schön, faszinierend und emphatisch sein!

Auch deshalb, weil sie das Bild aller deutschen Frauen im Ausland prägt. Weil sie möglicherweise bei den Wahlen zur Miss Universe oder Miss Europa startet – und dort wahrscheinlich nur Chancen hat, wenn sie nicht mit ihrer Figur und ihrem Aussehen überzeugt. Bei den internationalen Misswahlen fragt niemand, ob sich eine deutsche Kandidatin ehrenhafterweise für Frauenrechte einsetzt. Es geht um das äußere Erscheinungsbild.

Diese Zeilen werden manche Frauen als chauvinistisch betrachten. Nach dem Motto: Misswahlen mit jungen Frauen in Bikinis gleichen einer Fleischbeschau, an der sich ältere Herren begeifern. Das kann man so sehen, aber: Bei jeder Veranstaltung sollte es um den Markenkern gehen.

Keine Frau wird gezwungen, mitzumachen

In der Fußball-Bundesliga wird (meistens) der beste Fußballverein deutscher Meister. In der Formel 1 gewinnt (meistens) der Fahrer mit dem schnellsten Auto. Und bei einer Miss Germany sollte (meistens) auch die schönste Frau Deutschlands gewinnen.

Übrigens: Keine Frau wird gezwungen, an der geplanten Gegenveranstaltung von Prof. Mang teilzunehmen. Die Kandidatinnen machen es freiwillig. In dem Wissen, sich wieder in Bikinis zeigen zu können.

Auch, wenn es manchen Kritikerinnen nicht hören wollen: Viele dieser Frauen sind stolz auf ihre Figuren, die sie durch Sport, Verzicht oder Pflege hart erarbeitet haben.

Ihre Meinung zum Kommentar von Robin Halle?

KONTRA von Michael Wollny: "Von Tutti-Frutti-Niveau verabschieden"

Die rassistischen Anfeindungen gegen Apameh Schönauer sind zweifellos der Gipfel der Widerwärtigkeit. Dass sich weite Teil der Sozialen Medien zu asozialen Hass-Schleudern entwickelt haben, in denen eine grenzenlose sprachliche Enthemmung den Ton angibt, dürfte aber kaum mehr jemanden überraschen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, was falsch daran sein soll, wenn eine Frau nicht mehr nur auf normative Schönheitsideale reduziert wird, über die vor allem Männer entscheiden. Männer, die zudem wegen zu viel Kleidung eine unzulässige Einschränkung ihres Urteilsvermögens monieren.

Man sollte doch meinen, wir könnten uns im Jahr 2024 von einem solch oberflächlichen bis oberflachen Show-Format auf „Tutti Frutti“-Niveau verabschieden und auch in der Unterhaltungsbranche Frauen endlich auf Augen- und nicht mehr nur Brusthöhe begegnen.

Wenn einer Frau aufgrund ihres Aussehens eine öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwird, die sie sonst nicht bekäme, ist es nicht verwerflich, darauf hinzuweisen, dass sie ganz nebenbei auch noch klug, sozial engagiert und verantwortungsbewusst ist. Das mag für manche Männer eine einschüchternde Kombination sein. Doch es kommt noch dicker, die schockierende Wahrheit ist: Solche Frauen sind keine Seltenheit.

Es stimmt schon, es gibt Frauen, die das Rampenlicht einer klassischen Miss-Wahl keineswegs scheuen und nach dem Prinzip „Weniger ist mehr“ in den Kleiderschrank greifen. Diese Selbstdarstellung sollte aber auch schon unter Rücksicht auf die fragile Selbstwahrnehmung heranwachsender Teenie-Mädchen nicht als Maßstab anachronistischer Stereotype dienen, die in einer solchen Fleischbeschau als wahrlich weiblich definiert werden.

Frauen weltweit haben längst bewiesen, was eigentlich gar keines Beweises bedarf: Sie haben für Anerkennung nicht tradierten männlichen Vorstellungen zu entsprechen, erst recht nicht in chauvinistischen Shows. Sie treffen eigene Entscheidungen und gehen im Leben eigene Wege, die mitunter steiniger und beschwerlicher sind als die der Männer, wenn es um Beruf und Familie geht.

Wenn wir als Gesellschaft es dann irgendwann einmal schaffen sollten, diese Wege endlich zu ebnen, müssten sich Frauen auch nicht mehr länger für Rechte einsetzen, die Männer längst haben.