Die Gewalt in Berlin eskaliert. Seit Tagen kommt es zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen arabisch-stämmigen Menschen und der Polizei. Mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfer versucht der Staat, Herr der Lage zu werden. Doch die Pro-Palästina-Community lässt sich davon nicht beeindru-cken. Polizisten fordern jetzt scharfe Gesetzesänderungen, die Regierung setzt auf Demoverbote.

Am Donnerstag teilte Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit: „Letzte Nacht wurden bei den pro-palästinensischen Versammlungen mindestens 65 Kollegen durch Steinwürfe, Pyro und körperliche Angriffe verletzt. Damit sind wir bei über 80 in zwei Tagen!“ Zugleich sinkt die Hemmschwelle bei den Demonstranten. Jendro weiter: „Es wurde sogar eine Kugelbombe auf die Einsatzkräfte geworfen. Bin entsetzt und wünsche gute Besserung.“

Polizisten als Zielscheibe?

Der Landeschef der GdP, Stephan Weh, warnt unterdessen vor einer weiteren Eskalation und sieht die Einsatzkräfte in Gefahr. Der Polizeihauptkommissar teilt mit: „Wir haben eine über Jahre gewachsene pro-palästinensische Community, aus deren Reihen jetzt dieser religiöse Krieg auf Berlins Straßen getragen wird, extremistische Terroranschläge verherrlicht und Terrororganisationen wie die Hamas oder die Hisbollah hofiert werden.“

Die Bilder der Ausschreitungen „würden deutlich zeigen, dass wir auf den Straßen der Hauptstadt die Auswirkungen eines Glaubenskriegs erleben und unsere Einsatzkräfte zu Zielscheiben eines religiösen Fanatismus werden, der sich mit zunehmender militärischer Lage noch stärker zeigen wird.“

Polizeiführung überfordert

Dann wird der Polizist deutlich: „Wer unseren Schutz, unsere Gastfreundschaft und unser demokratisches Zusammenleben sucht, kann sich nicht gegen unsere Gesetze stellen und einen Schutzanspruch für sich verlangen.“ Er fordert eine Gesetzesänderung, damit „Rädelsführer, die Terror verherrlichen und zu Gewalt aufrufen, zumindest fünf Tage in Gewahrsam genommen werden können“. Zudem will er „eine schnelle Anpassung des Versammlungsfreiheitsgesetz“ und den „Einsatz von Drohnen und entsprechende Investitionen, um mittels intelligenter Videotechnik auch bei unübersichtlichen dynamischen Einsatzlagen für Strafverfahren beweissicher dokumentieren zu können“.

Die Polizeiführung wirkt unterdessen überfordert. So musste Polizeipräsidentin Barbara Slowik Anfang der Woche einräumen, dass die Polizei von der Größe einer palästinensischen Demonstration gegen Israel am Sonntag „förmlich überrumpelt worden“ sei. „Die Polizei und ich hätten gerne diese unerträglichen Bilder am Potsdamer Platz verhindert“, sagte Slowik am Montag im Innenausschuss. Die schnelle und massive Mobilisierung für die zunächst nicht verbotene Mahnwache zum Israel-Konflikt habe die Polizei überrascht.

Probleme auch an Schulen

Nicht nur auf der Straße, auch in den Berliner Schulen sorgt der neue Krieg im Nahen Osten für Konflikte. Für Aufsehen sorgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem Lehrer auf dem Schulhof des Ernst-Abbe-Gymnasiums im Bezirk Neukölln. Zuvor waren die beiden wegen des Zeigens einer Palästinenser-Flagge aneinandergeraten. Auch von anderen Schulen wird berichtet, dass es immer wieder zu teils lautstarken Auseinandersetzungen in Zusammenhang mit Israel und der Palästinenserfrage kommt.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hatte daraufhin gesagt, dass Schulen Symbole, Äußerungen und Handlungen verbieten dürfen, wenn diese als Befürwortung oder Billigung der Terrorangriffe auf Israel oder als Unterstützung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gewertet werden können.

Palästina-Initiative beschuldigt Staat

Auch die nächtlichen Krawalle in Neukölln sollen mit Verboten von Pro-Palästina-Demonstrationen verhindert werden. Das ist einem Bericht der dpa zufolge möglich, wenn dort „Inhalte propagiert werden, die als Volksverhetzung gewertet werden können, weil sie Hass gegen bestimmte Gruppen von Menschen, etwa Juden oder Israelis, schüren. Dann können Veranstaltungen verboten oder Äußerungen bestraft werden.“

Die Initiative „Palästina Kampagne“ teilte dazu mit: „Wenn der deutsche Staat der palästinensischen Community konsequent das Grundrecht verweigert, zu protestieren, öffentlich zu trauern oder ihre Identität zum Ausdruck zu bringen, ist ziviler Ungehorsam fast vorprogrammiert.“ Es brauche vom Berliner Senat einen Kurswechsel, „um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu gewährleisten und schwere Unruhen zu verhindern“.