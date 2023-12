Hollywood-Star

Polizei: US-Schauspieler Charlie Sheen tätlich angegriffen

Los Angeles / Lesedauer: 1 min

Schauspieler Charlie Sheen ist in der Vergangenheit häufig wegen Alkohol- und Drogenexzessen in die Schlagzeilen geraten. (Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa )

Laut US-Medien klopft eine Frau an die Tür von Hollywood-Star Charlie Sheen und greift ihn tätlich an. Die Nachbarin wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Was war der Grund für den Angriff?

Veröffentlicht: 23.12.2023, 03:56 Von: Deutsche Presse-Agentur