Ein Farbspektakel von Nord bis Süd: Von vielen Orten gibt es am Montagmorgen im Internet Bilder von einem rötlich gefärbten Nachthimmel. Die Erklärung für das Farbschauspiel am Sonntagabend ist einfach und spektakulär zugleich: Dahinter stecken Polarlichter.

Was sonst nur weiter nördlich zu beobachten ist, hat es am Sonntagabend bis an den Rand der Alpen geschafft. Teilweise waren die sogenannten Aurora Borealis sogar mit bloßem Auge zu sehen.

Aufnahmen von mehreren Webcams zeigen den rötlich gefärbten Nachthimmel über den Bergen, wie hier an der berühmten Skirennstrecke, der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen.

Kurz vor halb acht am Sonntagabend machte die Webcam in Garmisch-Partenkirchen dieses Bild am Rand der Kandahar. (Foto: foto-webcam.eu )

Auch am Wetterstein wurden von einer Webcam, die Langzeitbelichtungen macht, die Lichter am Himmel aufgenommen.

Knapp 90 Minuten, nachdem die Sonne untergegangen war, wurde diese Aufhnahme einer Webcam bei der Meilerhütte am Wetterstein gemacht. (Foto: foto-webcam.eu )

Doch nicht nur in den Bergen war das Schauspiel zu sehen. Auch aus der Region gibt es Bilder von Polarlichtern. Sabine Kuhn aus Obersulmetingen bei Laupheim hat in der Facebook-Gruppe „Laupheimer ist, wer/wenn ...“ Bilder gepostet und so die Community auf das Naturphänomen aufmerksam gemacht.

Rötlich schimmert der Nachthimmel zwischen den Sternen durch. Polarlichter, hier über Obersulmetingen mit Blick Richtung Norden, waren am Sonntag zu sehen. (Foto: Sabine Kuhn )

Wie entstehen Polarlichter

Polarlichter, in unseren Breitengraden auch als Aurora Borealis (Nordlicht) bekannt, entstehen durch Wechselwirkungen zwischen Sonnenwinden und den magnetischen Feldern der Erde. Die Sonne stößt geladene Teilchen aus, die als Sonnenwind in Richtung der Erde strömen. Wenn diese Partikel in die Erdatmosphäre eintreten, werden sie von den Magnetfeldern der Erde gelenkt. Dadurch gelangen sie in die Nähe der Pole, wo sie mit den Gasen in der Atmosphäre kollidieren.

Diese Kollisionen führen zur Emission von Licht in verschiedenen Farben, je nachdem, welche Gase beteiligt sind. Sauerstoff in höheren Atmosphärenschichten erzeugt grüne und rote Farben, während Stickstoff Blau, Violett und rosa Töne hervorruft.

Dieses faszinierende Phänomen tritt vor allem in den Polarregionen auf, weshalb es als Polarlichter bekannt ist. Es ist ein beeindruckendes Naturereignis, das viele Menschen aus der ganzen Welt anlockt.

Wie können Polarlichter beobachtet werden

In Wirklichkeit sind die Polarlichter nicht ganz so intensiv, wie sie auf den Bildern erscheinen. Zum einen ist die Belichtungszeit bei Fotos länger als ein Augenblick, zum anderen können unsere Augen in der Dunkelheit kaum Farben erkennen. Erst wenn sich die Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnt haben, ist ein helles Leuchten wahrnehmbar.

Haben Sie etwas gesehen? - Schicken Sie uns Bilder

Konnten Sie auch Polarlichter beobachten und Fotos davon machen? Dann schicken Sie uns ihre Bilder für eine Bildergalerie auf Schwäbische.de. Sie können uns die Bilder gerne an [email protected] schicken. Bitte nennen Sie uns Ihren vollen Namen und wo Sie die Aufnahme gemacht haben.