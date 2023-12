Das Irritierende an der Vorweihnachtszeit ist ja, dass man spätestens ab Mitte Dezember eine Art Verfolgungswahn entwickelt. Denn die Frage nach den Geschenken nimmt exponentiell an Dringlichkeit zu, je näher der 24. rückt. Diese Belastungssituation führt oft zu Spontankäufen, die dann wenig Anklang unterm Tannenbaum finden. Dabei hält der Einzelhandel durchaus interessante Artikel vor, um an Heiligabend als Schenkender wie ein Goldrauschengel zu glänzen.

Ein Klassiker ist das Barbie- Püppchen. Nun hat der Hersteller ein Modell herausgebracht, das der Laufstegschönheit Claudia Schiffer nachempfunden ist. Besonders die Nachahmungen echter Stars sind begehrte Sammlerstücke. Cher, Audrey Hepburn und sogar die Queen wurden schon in Plastik mit Kunsthaar verewigt.

Die meistverkaufte Barbie ist ein Modell aus dem Jahr 1992: Es handelt sich um die Version „Totally Hair“. Diese Puppe zeichnet sich durch bodenlanges Haar aus und stöckelte mehr als 10 Millionen mal über die Ladentheke. Das männliche Gegenstück zur Barbie, ein gewisser Ken, hat die Barbiewelt übrigens äußerst vielfältig beglückt, obwohl er bereits 62 Lenze zählt. Es gab ihn im Laufe seines Lebens in drei Körpertypen, neun Hautfarben, zehn Augenfarben, 27 Haarfarben und 20 Frisuren. Damit zeichnet sich - wie bei seiner Freundin auch - Unsterblichkeit ab, so lange es Weihnachten gibt. (nyf)