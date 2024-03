ochsendungen sind weltweit enorm beliebt. Selbstverständlich auch in unserem schönen Nachbarland Österreich, aus dem zahllose Köstlichkeiten stammen - vom Palatschinken über den Kaiserschmarrn bis zum Wiener Schnitzel. Da diese Gerichte aber vom Burgenland bis nach Vorarlberg jeder halbwegs gut sortierte Hobbykoch in- und auswendig kennt, präsentiert der öffentlich-rechtliche Sender ORF jeweils dienstags in der Sendung „Niederösterreich heute“ unter dem Motto „Köstlich kulinarisch“ immer ein neues, innovatives Gericht.

Vor 14 Tagen allerdings kam es zur bis dato für unmöglich gehaltenen Panne in der Pfanne. Ein Gastronom brutzelte vor laufender Kamera einen vom Aussterben bedrohten Fisch - einen Frauennerfling. Das karpfenartige Tier, das in Austria bereits seit 2002 auf der Roten Liste steht, verarbeitete der gute Mann zu sogenannten faschierten Fischlaberln - einer Art Fischküchle für die Fastenzeit. Jedenfalls ist der Rutilus pigus, so der lateinische Name der streng geschützten Zutat, nicht dafür geeignet. Mehrere Zuschauer erkannten dies und beschwerten sich beim ORF. Diese Woche erfolgte nun eine Entschuldigung. Auf der Homepage des Senders wird im Rezept empfohlen, Fischfilet „vom Fischer Ihres Vertrauens“ zu verwenden. Vom Nerfling steht dort nichts.

Da bleibt nur zu hoffen, dass besagtem Fischer nicht gerade ein Quastenflosser ins Netz gegangen ist. (jos)