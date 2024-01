Schauspieler

Oliver Wnuk: Berlin ist langsam durch für mich

Berlin/Konstanz / Lesedauer: 1 min

Schauspieler Oliver Wnuk hat familiäre Wurzeln am Bodensee. (Foto: Carsten Koall/dpa )

„Nord Nord Mord“-Darsteller Oliver Wnuk wohnt an verschiedenen Orten - auch in Berlin. Doch die Stadt gefällt ihm nicht mehr so richtig. Wieso?

Veröffentlicht: 08.01.2024, 14:19 Von: Deutsche Presse-Agentur