Ohne Bodenhaftung

er Guide Michelin ist in Sachen Restaurantbewertung noch immer die maßgebliche Instanz. Zwischen einem und maximal drei Sternen reicht da die Skala. Im Frühling 2025 wird es für kurze Zeit ein Restaurant geben, das sich aber herkömmlichen Bewertungen entzieht und für das die Sterne eine völlig andere Bedeutung haben. Denn der Raumfahrtballon „Neptun“ soll dann in 30 Kilometern Höhe über der Erde und also praktisch bei den Sternen schweben.

Servieren wird Rasmus Munk aus Kopenhagen - selbstredend ein Sternekoch - seine kulinarischen Kreationen. Man kann heute schon sagen, dass es sich um eine Restauranterfahrung wie von einem anderen Stern handeln wird. Auch was den Preis der Veranstaltung betrifft. Schließlich kann man zum Restaurant in den Sternen nicht einfach mit dem Fahrrad oder Stadtbus hinfahren. Der intergalaktische „Spaceballoon“ ist nur mit der Schubkraft einer handelsüblichen Rakete erreichbar.

Sollten Sie sich für kreative Küche ohne jedwede Bodenhaftung interessieren, so können Sie den kulinarischen Tripp der besonderen Art jetzt bereits offiziell buchen. Allerdings muss Ihnen bewusst sein, dass der voraussichtlich rund sechsstündige Gourmet-Ausflug seinen Preis hat: Die Veranstalter möchten dafür gerne rund 450.000 Euro plus Trinkgeld haben. Die gute Nachricht ist: Bei dem Preis sind dann Anreise und Getränke bereits inklusive. (nyf)