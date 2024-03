Österreich verschärft seine Strafen gegen Raser. Wer in der Alpenrepublik zu schnell unterwegs ist, muss seit dem 1. März sogar um sein Auto fürchten. Dieses kann von den Behörden nämlich beschlagnahmt und anschließend versteigert werden. Diese Maßnahme ist Teil des Anti-Raserpakets, dass das österreichische Parlament im Oktober vergangenen Jahres beschlossen hat.

Welche Strafen drohen genau?

Wer in Österreich dabei erwischt wird, wie er innerorts 60 Stundenkilometer und außerorts 70 Stundenkilometer zu schnell fährt, dem droht die sofortige Beschlagnahmung des Fahrzeugs und des Führerscheins.

Die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde entscheidet daraufhin, ob das Fahrzeug endgültig einbehalten und versteigert wird. Falls das der Fall ist, fließt das Geld zu 70 Prozent in den österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, die restlichen 30 Prozent gehen an die jeweilige Gebietskörperschaft.

Vor allem Menschen, die schon vorher wegen Geschwindigkeitsübertretungen aufgefallen sind, haben hierbei schlechte Karten, ihr Auto nochmal wiederzusehen.

Es gibt eine Geschwindigkeit, bei der wird das Auto zur Waffe. Leonore Gwessler

Wer jedoch innerorts 80 Kilometer pro Stunde und außerorts 90 Kilometer pro Stunde zu schnell ist, der braucht gar nicht erst auf die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde zu warten. Dieser einmalige Verstoß führt zum direkten „Verfall“ des Fahrzeugs.

Das gilt auch für Mietwagen. „Es gibt eine Geschwindigkeit, bei der wird das Auto zur Waffe. Wir setzen dem nun ein Ende und sorgen dafür, dass den Tätern ihre Tatwaffe sofort und dauerhaft aus der Hand genommen werden kann“, sagt Leonore Gwessler (Grüne), österreichische Bundesministerin für Mobilität. In Deutschland drohen solche drastischen Strafen nur in besonderen Fällen.

„Hierzulande können die Tatfahrzeuge bei illegalen Autorennen durch die Polizei beschlagnahmt und als Beweismittel gesichert werden“, sagt eine Sprecherin des ADAC. Ob das Fahrzeug hiernach dauerhaft einbehalten wird, entscheiden in Deutschland die Gerichte und nicht, wie in Österreich, die Behörden.

Mit der Verschärfung der Strafe folgt die Alpenrepublik Ländern wie Italien und der Schweiz. Schon 2021 hatte Österreich in einem ersten Anti-Raser-Paket die Geldstrafen sowie die Dauer des Führerscheinentzugs drastisch erhöht. Mit dem 1. März werden die Bußgelder nochmal erhöht. Die maximale Geldstrafe liegt jetzt bei 7500 Euro statt wie bisher bei 5000 Euro.

Gilt das auch für Deutsche?

Ja. „Die neuen gesetzlichen Regelungen gelten für alle Lenker und Lenkerinnen, die sich auf Österreichs Straßen fortbewegen“, sagt eine Sprecherin des österreichischen Ministeriums für Mobilität.

Doch auch wenn das Vergehen ein milderes ist, können sich Deutsche den Strafen nicht einfach entziehen. Bußgelder können nämlich europaweit vollstreckt werden.

Welche Kritik gibt es an dem neuen Gesetz?

Der Österreichische Atomobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) hält nichts von der neuen Regelung. Es gebe keine Studien dazu, die belegen könnten, dass eine Verschärfung der Strafen für mehr Abschreckung sorge.

„Zudem sollten derart drastische Eingriffe in das Eigentum von Strafgerichten entschieden werden und nicht von Verwaltungsbehörden“, sagt ÖAMTC-Jurist Matthias Wolf. Diesem Kritikpunkt stimmen auch die Oppositionsparteien FPÖ und NEOS zu. Sie haben dem Gesetzesentwurf im österreichischen Parlament nicht zugestimmt.

Laut Wolf weise das neue Gesetz zudem handwerkliche Mängel auf und sei sogar verfassungswidrig. „Für die Verkehrssicherheit wäre es schade, wenn das Gesetz schon beim ersten relevanten Anwendungsfall durch Anrufung der Höchstgerichte oder des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte wieder gekippt wird“, so Wolf. Sinnvoller sei es, zielgerichtetere Kontrollen durchzuführen, um mehr Raser zu erwischen.

Das Ministerium für Mobilität verweist hingegen darauf, dass das Gesetz verfassungsrechtlich überprüft sei. In einem Frage-Antwort-Katalog des Ministeriums zu dem neuen Gesetz heißt es jedoch:

„Gewisse Schlupflöcher können nie ganz ausgeschlossen werden, aber das liegt in der Natur eines neuen Rechtsinstruments und davor dürfen wir nicht zurückschrecken, wenn wir Verbesserungen für die Zukunft schaffen wollen.“

Wie groß ist das Problem mit Rasern?

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 1845 Straftaten wegen illegaler Fahrzeugrennen registriert, wie das Kraftfahrt-Bundesamt bekannt gab. In Österreich gingen der Polizei erst in der vergangenen Woche zwei Raser ins Netz. Sie waren im Bundesland Tirol unterwegs.

Auf der Brennerautobahn (A13) erwischte eine Zivilstreife einen 18-jährigen Deutschen in einer 60er-Zone mit 164 Stundenkilometern. In Kössen (Bezirk Kitzbühel) war ein 27-jähriger Niederländer statt erlaubter 50 Kilometer pro Stunde mit Tempo 105 unterwegs.