Österreich: Auf der längsten Skirunde der Welt

Going / Lesedauer: 5 min

Die letzte Talabfahrt führt hinunter Richtung Brixen. (Foto: Daniel Hug )

Kilometer 0, 8. 02 Uhr: Wir schnallen die Skier an, um den 4er-Sessel Astberg in Going (Tirol) zu entern.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 06:00 Von: Christian Schreiber