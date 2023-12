Die Älteren erinnern sich: Vor exakt 70 Jahren gründete der ehemalige Skispringer Slavko Avsenik im damaligen Jugoslawien die Oberkrainer. Sein Enkel Sašo fungiert inzwischen als Frontmann der beliebten Volksmusiker.

Aven geht jetzt neue Wege: Die Oberkrainer starten 2024 mit den Egerländern um Orchersterleiter Ernst Hutter zu einer gemeinsamen Tournee. Am 14. April 2024 wartet ein Auftritt in Friedrichshafen.

Sašo Avensik spricht im Interview über die Zusammenarbeit mit den Egerländern – und über sich.

Herr Avsenik, Sie lesen mit 32 Jahren immer noch Mickey Maus-Bücher. Warum?

Die Bücher erinnern mich an meine schöne Kindheit. Mein Opa und mein Vater hatten die Bücher von ihren Tourneen in Deutschland mit nach Slowenien gebracht. Ich habe sie gelesen und dabei Deutsch gelernt. (lacht) Dank Micky Maus kann ich mein Deutsch heute noch verbessern.

Sie haben Ihren verstorbenen Opa Slavko angesprochen, der bei vielen Fans Kultstatus besitzt. Wie würden Sie ihn beschreiben?

Opa ist einer der größten Musiker überhaupt. Sein Akkordeonspiel ist einzigartig. Er hat mit meinem Bruder Vilko mehr als 1000 Titel geschrieben. Er stand bei über 10.000 Konzerten auf der Bühne. Mein Opa hat ganz viel geleistet. Der Oberkrainer-Sound ist ein Teil mitteleuropäischer Musikgeschichte. Das darf ich nicht schlechter machen als Opa.

Ihr Opa konnte vor Konzerten fast immer voraussagen, wie viele Besucher kommen. Können Sie das auch?

(lacht) Im Moment schon. Wir haben mit unserem Hit „Hallo kleine Maus“ in Slowenien und in Österreich alle Rekorde gebrochen. Dort sind alle Konzerte ausverkauft. In Slowenien mussten die Leute teilweise vor den Hallen umdrehen, weil es keine Parkplätze gab. Ich gehe mal davon aus, dass unser Konzert mit den Egerländern in Friedrichshafen ebenfalls ausverkauft sein wird.

Über die erste Tournee mit den Egerländern reden wir später. Ihr Durchbruch war 2009 ein Auftritt im Musikantenstadl. Sind Sie traurig, dass es den Stadl nicht mehr gibt?

Der Stadl hat die Oberkrainer geprägt. Acht Millionen Zuschauer hatten unseren Auftritt gesehen. Das führte zu mehr als 100 Auftritten im nächsten Jahr. Aber zu Ihrer Frage: Ich bin tatsächlich traurig, dass es den Musikantenstadl nicht mehr gibt.

Der Stadl hat Länder wie Deutschland, Slowenien, Österreich und die Schweiz vereint und Generationen verbunden. Es ist auch schade, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer weniger Volksmusiksendungen laufen. Damit konnten wir die älteren Menschen erreichen. Die jungen Leute holen wir online ab.

Jüngere Menschen hören Oberkrainer-Musik?

Ja. Die ganze Volksmusikszene hat sich stark modernisiert. Wir sind bei Facebook und Instagram vertreten. Es läuft gut im Internet, vor allem bei YouTube.

Wie viel Oberkrainer ihres Opas Slavko steckt heute in der Musik?

Das Grundgerüst ist weiter da. Der Sound kommt von Akkordeon, Trompete, Klarinette, Bariton, Kontrabass und Gitarre. Die Texte haben sich etwas verändert. Es ist unser Ziel, dass die Leute mitsingen und mitsummen.

Der Walzer „Durch die Sonne, durch den Regen“ wird häufig bei Hochzeiten gespielt wird. „Hallo kleine Maus“ ist bei jüngeren Menschen sehr beliebt.

Jetzt zu den Egerländern. Sie gehen 2024 erstmals mit dem Blasmusik-Orchester von Ernst Hutter auf Tour. Wie kam es dazu?

Wir haben 14 Jahr gebraucht, um hierherzukommen. Es gab 2016 in Österreich das erste Doppelkonzert. Danach folgen einmal pro Jahr gemeinsame Auftritte. Das war immer gut und motivierend! Die Egerländer sind unsere Vorbilder. Sie sind Profis, von denen wir lernen können.

Wir sind auch Profis, aber keine Akademiker. Wir haben festgestellt, dass unser Publikum das Gleiche ist. Außerdem sind wir mit den Egerländern befreundet. Deshalb haben wir gesagt: Wir machen nicht nur ein Konzert pro Jahr, sondern eine schöne Tournee. Das gibt’s nur einmal.

Wie viele Stücke werden gemeinsam gespielt?

Wir entwickeln gerade das neue Programm. Wir sind die ganze Zeit zusammen auf der Bühne. Jeder spielt ab und zu ein Solostück, also Egerländer allein, wir allein. Wir spielen zum Beispiel einige Klassiker wie „Slowenien, mein Heimatland“ oder „Der Wind bringt Dir mein Lied“.

Die Egerländer spielen ihre bekanntesten Stücke. Wir machen es insgesamt aber so, dass wir als Orchester zusammenspielen. Sieben Oberkrainer und 18 Egerländer. Ein Moderator sorgt für den roten Faden, Ernst Hutter und ich kündigen die Hauptstücke an. Das wird etwas Großes!