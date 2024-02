Als ob wir nicht schon genug Krise überall zu beklagen hätten, flattert nun auch noch diese wenig tröstliche Nachricht herein: Gemäß der Zahlen des Statistischen Bundesamts ist der Bierabsatz in Deutschland 2023 kräftig gesunken. Er fiel um 4,5 Prozent auf lächerliche 8,4 Milliarden Liter. Zu diesen Zahlen zählt übrigens nur echtes Bier. Alkoholfreie Gerstensaft-Plagiate und Malzgesöffe klebriger Herkunft werden nicht erfasst.

Die aktuellen Negativ-Zahlen werfen natürlich sowohl gesellschaftliche als auch philosophische Fragen auf. Denn eigentlich spricht der verminderte Bierausstoß in Verbindung mit dem allgemein um sich greifenden Gesundheitsbewusstsein gegen die düstere Stimmung unserer Zeit. Denn wer nur noch trübselig in die Zukunft zwinkert, braucht zur Gemütsaufhellung tendenziell mehr statt weniger Bier.

Das Bier-Stimmungsbarometer sendet also keine eindeutigen Signale. Philosoph und Dichter Wilhelm Busch hat geschrieben: „Die erste Pflicht der Musensöhne/ ist, dass man sich ans Bier gewöhne.“ Was waren das also noch für brauereigütige Zeiten im 19.Jahrhundert, als die Muse in schäumender Form des Dichters Zunge löste!

Kein Wunder, wenn bei abnehmendem Bierabsatz weniger gedichtet als vielmehr lamentiert wird. Wir jedenfalls möchten an dieser Stelle ein Lanze fürs heimische Bier brechen. Damit es nicht irgendwann heißt: Oans, zwoa - ausg’suffa! (nyf)