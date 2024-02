Gestern hat - vom Rest der Welt fast unbemerkt - der „Tag des Weintrinkens“ in Amerika stattgefunden. Dieser geht auf die Initiative eines kalifornischen Winzers zurück, der 2011 auf die Idee kam, einen solchen Feiertag für alle Rebensaftfreunde ins Leben zu rufen. Damit hat dieser Gedenktag noch keine nennenswerte Tradition. Und es ist nicht zu erwarten, dass der 18. Februar irgendwann zum gesetzlichen Feiertag erhoben wird. Was eigentlich sinnvoll wäre, denn wenn man zur Feier des Tages reichlich Chardonnay oder Trollinger zuspricht, kann man naturgemäß nicht zur Arbeit gehen.

Was sich inzwischen in Sachen Wein herausgestellt hat: Die These ist unhaltbar, Rotwein verlängere das Leben. Der Alkohol habe einfach zu viele negative Nebenwirkungen. Die Vermutung, der amerikanische Weintrinkertag könne vielleicht schuld daran sein, dass die derzeit in den US-Präsidentschaftswahlkampf verwickelten Senioren Trump und Biden ihr hohes Alter erreicht haben könnten, ist also falsch. Überhaupt: Trump gießt bekanntermaßen fast ausschließlich Cola Light in sich hinein. Das ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die er mit Biden teilt.

Dass exzessiver Konsum von Erfrischungsgetränken mit Süßstoff für die zuletzt spürbar wunderlichen Reden der beiden verantwortlich sein könnte, kann also nicht ausgeschlossen werden. Was wieder mal zeigt: Kein Alkohol ist auch keine Lösung. (nyf)