Waldbrände

Nun das Gebirge Parnitha: Feuer in Griechenland toben weiter

Athen / Lesedauer: 2 min

Freiwillige bekämpfen einen Waldbrand in der Nähe von Athen. (Foto: Marios Lolos/Xinhua/dpa )

Die starken Winde lassen nach, doch die Feuer toben vorerst unvermindert weiter: Den sechsten Tag in Folge kämpfen Einsatzkräfte in Griechenland an verschiedenen Fronten gegen Busch– und Waldbrände.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 04:37 Von: Deutsche Presse-Agentur