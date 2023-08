us dem Italienurlaub kennt man das ja: Da will man pünktlich zur Mittagshitze dringend noch eine Kleinigkeit einkaufen — doch die Läden haben zu. Denn es ist Siesta. Ärgerlich, wenn hyperaktive deutsche Urlauber doch zu dieser Tageszeit den Drang zu Aktivitäten spüren und zum Beispiel gerne Rennrad fahren, während einheimische Südländer bei heruntergelassenen Rollos im Halbdunkel vor sich hindämmern.

Ungeachtet politischer Debatten, zeigen uns Thermometer seit Jahren, dass die Hitzetage zunehmen, sofern man den laufenden Sommer einmal ausklammert, der die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt. Trotzdem stellt sich die Frage, wie mit solch backofenmäßiger Witterung künftig umgegangen werden sollte. Und ob die Siesta nicht auch bei uns eine gute Idee wäre. Denn — so sagen Arbeitsforscher — wer bei 30 Grad am Schreibtisch klebt, bringt eh nichts Gescheites mehr zustande.

Von der Arbeitsforschung weiß man, dass jene Arbeitnehmer am produktivsten zu Werke gehen, welche am glücklichsten sind. Schlecht gelaunte Schaffer indes verbreiten miese Stimmung. Es droht die Gefahr, dass Leute bereits die sogenannte innere Kündigung ausgesprochen haben und nur noch — wenn überhaupt — Dienst nach Vorschrift machen. Ob eine Siesta Arbeitnehmer wirklich glücklich macht, ist noch nicht so recht erforscht. Aber man könnte ja einen Sommer lang noch mal drüber schlafen. (nyf)