Der Name des Skywalks in Scheidegg ist nicht ganz zufällig gewählt. Denn dort kommen Besucher dem Himmel schon recht nahe. Zum einen liegt das Gelände bereits auf einer Höhe von 1000 Metern über dem Meeresspiegel. Zum anderen vermittelt der Baumwipfelpfad bei manchen Besuchern das Gefühl, als würde er auf Wolken wandeln oder durch den Himmel gehen — skywalken eben.

Der Höhenweg im Skywalk Allgäu ist 540 Meter lang und besteht aus einer technisch einzigartigen Hängebrückenkonstruktion. Sie wird von einzelnen Stahlmasten getragen, die parallel zu den Bäumen im Boden verankert sind. Die Wege, die sie miteinander verbinden, sind freischwebend. Der gesamte Baumkronenpfad ist also permanent in Bewegung — so, wie das auch Bäume sind.