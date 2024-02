Nicola Peltz ist Beckhams dankbar für „unglaublichen“ Sohn

US-Schauspielerin Nicola Peltz schwärmt von ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham. „Ich liebe sie und sie ist so eine unglaubliche, erfolgreiche Frau“, sagte die 29-Jährige der Plattform „Byrdie.com“ über die britische Designerin und Mutter ihres Ehemannes. Brooklyn Beckham und Peltz sind seit April 2022 verheiratet.

Peltz fühlt sich eigenen Worten zufolge glücklich und gesegnet, Ex-Spice-Girl Victoria Beckham gelegentlich um Rat fragen zu können. In ihrem Schwiegervater, dem Ex-Fußballstar David Beckham, sieht sie ein gutes Vorbild für Brooklyn: „Er ist so toll mit Victoria, und Brooklyn ist so toll zu mir“, sagte Peltz. „Ich bin so dankbar, dass sie einen so unglaublichen Mann großgezogen haben, den ich heiraten durfte.“

Peltz ist Hauptdarstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin des Dramas „Lola“, welches gerade in den USA in die Kinos gekommen ist. Es ist ihr Regie-Debüt.