Zu einer höchst seltenen Art sind sie geworden, die Handwerker. Die Rede ist von Menschen, welche nicht allein mit dem Kopf werkstätig sind, sondern sich ihrer eigenen Gliedmaßen bedienen, um so notwendige Dinge wie Holzbearbeitung, Dachdeckerei oder Toilettenmontage zu betreiben. Sie werden immer knapper. Ihnen gegenüber stehen jede Menge Akademiker, die vielleicht einen Kreismittelpunkt berechnen können. Aber dann nicht in der Lage sind, ein anständiges Bohrloch in diesen Mittelpunkt zu bohren, um eine Lampe aufzuhängen.

Die Spatzen pfeifen es von den Baugerüsten: Neue Handwerker braucht das Land! Zehntausende Lehrstellen sind unbesetzt, allein im süddeutschen Raum. Nach den Ferien werden viele Betriebe in die Röhre gucken. Beim Mangel kommen unglücklicherweise zwei Faktoren zusammen: Während es immer weniger Handwerker gibt, gibt es immer mehr Arbeit für Handwerker.

Das erklärt auch, warum die Do–It–Yourself–Bewegung (DIY) immer stärker boomt. Wer für seinen tropfenden Wasserhahn kein Wasserhahntropfenbeseitigungsfachpersonal findet, wird sich selbst an die Arbeit machen müssen. Glücklicherweise gibt es im Internet Abermillionen Videos, die jedwede Art von Heimwerkertätigkeit genau veranschaulichen. Was dabei herauskommt, ist aber oft fragwürdig. Denn bei allem Mangel gilt doch nach wie vor: Schuster bleib bei deinen Leisten! (nyf)