Katastrophen

Neubauer: Sommer muss Wendepunkt beim Klimaschutz werden

Ljubljana / Lesedauer: 1 min

Bei einem Besuch im von einer verheerenden Flutkatastrophe heimgesuchten Slowenien hat Luisa Neubauer von den Regierungen Europas einen Wendepunkt in der Klimapolitik verlangt. (Foto: Matic Hrabar/STA/dpa )

Die Fridays–for–Future–Aktivistin Luisa Neubauer hat sich in Slowenien selbst ein Bild von der Flutkatastrophe gemacht. Sie selbst will mithelfen, die Not zu lindern. Was sie von der Politik fordert.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 15:40 Von: Deutsche Presse-Agentur