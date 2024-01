Frostig sind die Zeiten, ausnahmsweise gilt das auch einmal für die Außentemperaturen. Jetzt hört man es wieder, das vielstimmige Gekratze der Autofahrer zur Morgenstunden. Wie ein avantgardistisches Orchester, welches sich anschickt, die Spuren des Winters von der Windschutzscheibe zu fiedeln. Die kalten Umstände machen Menschen in Korea erfinderisch. Durch das Internet geistern Videos von Leuten, die sich mittels Nasenwärmer vor der steifen Brise schützen.

Die Dinger sehen aus wie stark eingelaufene Corona-Schutzmasken. Sie bedecken - ähnlich wie ein Gesichts-Bikini - lediglich die Nase. Die Teile sind gehäkelt. Kunstvoll ausgeführte Exemplare ahmen mit Wolle die Stupsnasen von Hunden oder Katzen nach. Südkoreanische Fantasie scheint keine Grenzen zu kennen.

Inwiefern dieser Nasenschutz auch bei uns Verbreitung findet, bleibt abzuwarten. Allerdings ist anzunehmen, dass uns ein neuerlicher Vorfrühling die Notwendigkeit der Nasenmützen nimmt. Hierzulande ist es mit dem Häkeln auch nicht weit her. In der Regel sind fast ausnahmslos Grundschulkinder dazu angehalten, Topflappen für die Eltern Masche für Masche zusammenzufriemeln. Als klassisches Muttertagsgeschenk steht Gehäkeltes noch immer hoch im Kurs. Man darf gespannt sein, was die Häkelkunst aus Korea uns in der anstehenden Sommersaison beschert: Eine gehäkelte Badekappe hätte schon was. (nyf)