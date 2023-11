Nachhaltiger Fahndungserfolg

Die Welt ist aus den Fugen. In der Ukraine tobt ein Krieg, in Nahost ebenfalls. Die Nachrichtenlage ist bedrückend. Wohltuend ist allerdings, dass zumindest hierzulande alles seinen geordneten Gang geht und die staatlichen Behörden die wirklich wichtigen Dinge nicht aus den Augen verlieren. Unter dem Titel „Nachhaltigkeit im Blick“ vermeldete das Zollamt Pforzheim die Sicherstellung von 5000 Plastikstrohhalmen. „Seit Juli 2021 ist die Einwegkunststoff-Verbotsverordnung in Kraft, die die Einfuhr von Trinkhalmen aus Kunststoff generell verbietet“, verkündete Zollamtsleiter Matthias Götz und fügte hinzu, dass die beschlagnahmten Röhrchen für ein Restaurant im Enzkreis bestimmt gewesen seien. Über eine etwaige „Bebußung“ habe nun die Stadt Pforzheim als zuständige Marktüberwachungsbehörde zu entscheiden.

Puh! Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können, wenn die vermaledeiten Plastikhalme ihren Weg zum Wirt gefunden hätten. Womöglich hätten Kinder damit Limonade geschlürft und deren Eltern vielleicht sogar Cocktails. Getränke mit Zucker und schlimmstenfalls auch noch mit Alkohol. Verheerend! Ein grauenhaftes Szenario! Eigentlich müssten die Pforzheimer Zollbeamten von Karl Lauterbach umgehend für das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband vorgeschlagen werden. Aber nur, wenn das entsprechende Band aus EU-zertifizierter Bio-Baumwolle ist. (jos)