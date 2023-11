In der derzeit verstärkt aufziehenden Schnupfenzeit ist das Taschentuch wieder allgegenwärtig. Allenthalben wird geschnupft, geschnäuzt und geprustet. Die weißen Papiertaschentücher gehören daher zur Grundausstattung eines jeden Herbstmenschen, der sich im permanenten Kampf gegen die lauernden und kauernden Viren befindet. Doch wer ständig aus der Nase vor sich sich hin trieft, muss sich die Frage gefallen lassen, ob die vielen Wegwerftüchlein tatsächlich noch zu vertreten sind. All dieweil: Nachhaltig ist in der Tat etwas anderes.

Unsere Vorväter ‐ und bis heute wackere Zeitgenossen vom alten Schlage ‐ führten ein Nasentuch mit sich, das man zur Not auch als Tischtuch auf eine 24-köpfige Tafel breiten konnte. Am Feuchtigkeitsgrad der kolossalen Rotzfahne konnte man gut die entsprechende Jahreszeiten ablesen. War es tropfnass, war davon auszugehen, sich am Zenit der Erkältungszeit zu befinden. War es hingegen trocken und unbefleckt, war Sommer und das Taschentuch ließ sich prima als Picknickdecke nutzen.

Gewaschen wurde das gute Stück selten, höchstens gelegentlich zum Trocknen aufgehängt. Oder ‐ je nach Verkrustungsgrad ‐ zum Trocknen hingestellt. Der moderne Mensch rümpft freilich die Nase, weil es ihm unhygienisch erscheint, die halbe Erkältungssaison mit einem Tuch zurecht zu kommen. Doch in Sachen Nachhaltigkeit hatte Opa die Nase ganz klar vorn. (nyf)