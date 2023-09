Während Russlands Präsident Wladimir Putin Oppositionelle drakonisch bestrafen und für viele Jahre ins Gefängnis oder Arbeitslager sperren lässt, während er einen aggressiven Krieg gegen die Ukraine führt, scheint sein Reich manche Europäer magisch anzuziehen. Karin Kneissl etwa, Österreichs Ex–Außenministerin mit illustren bis erbärmlichen Ansichten. Die 58–jährige hat nun über eine russische Nachrichtenagentur verkündet, dass sie nach St. Petersburg ausgewandert ist. In Putins Heimatstadt hat sie schon eine Wohnung bezogen.

Dort leitet sie das von ihr mitbegründete staatsnahe Gorki–Zentrum, einen sogenannten Thinktank, der zu politischen Themen forschen soll. Kneissl, ausgebildete Diplomatin und in den Medien einst als „Nahost–Expertin“ tituliert, stand in der ÖVP–FPÖ-Koalition eineinhalb Jahre an der Spitze des Außenamtes. Die äußerst rechte FPÖ hatte die Parteilose berufen. Zuvor war sie mit hetzerisch–niveaulosen Äußerungen gegenüber Flüchtlingen („testosterongesteuert“) aufgefallen, das Eintreten von Papst Franziskus für Geflohene war für sie „Naivität“ .

Hochzeit mit Putin als Gast

Als Außenministerin sorgte sie mit ihrer glanzvollen Hochzeit 2018 für Furore. Zu Gast waren nicht nur ÖVP–Kanzler Sebastian Kurz (Chat–Affäre) und der FPÖ-Mann Heinz–Christian Strache (Ibiza–Video), sondern auch Putin. Nach einem Tänzchen machte sie einen Kniefall vor ihm, was massiv kritisiert wurde.

Als Gönner lässt Putin Kneissl nun nicht fallen. Sie war Aufsichtsrätin im staatlichen Ölkonzern Rosneft, Aufsichtsratschef war übrigens Gerhard Schröder. Beide mussten wegen drohender Sanktionen ihre Jobs aufgeben. Nun sieht sich Kneissl in Österreich mit einem „Berufsverbot“ belegt und hält sich für „politisch verfolgt“.