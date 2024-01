Brände

Nach Feuer mit mehr als 70 Toten: Verdächtiger gefasst

Johannesburg / Lesedauer: 1 min

In diesem Gebäude in Johannesburg starben bei einem Großbrand vor rund fünf Monaten 74 Menschen. (Foto: Themba Hadebe/AP/dpa )

Bei einem Brand in einem eigentlich leerstehenden Gebäude in Südafrika sterben vor rund fünf Monaten 74 Menschen. Sie hausten illegal in dem Gebäude. Nun wurde ein Verdächtiger gefasst.