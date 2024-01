Weil man als guter Schwabe nix verkommen lassen darf, ist ja klar, dass ganz viele Leute die letzten überzähligen Plätzchen, Dominosteine, Stollenstückle und Schokoladennikoläuse in den letzten Tagen hinuntergewürgt haben. Denn einfrieren kann man das alles nicht. Und der Liebe Gott hat es auf seinen unerforschlichen Wegen so eingerichtet, dass der Schokoweihnachtsmann nicht bis zum nächsten Advent hält. Schweren Herzens nimmt man also die Kalorienlast auf sich.

Entsprechend offen ist das Gemüt nun Anfang Januar, sich auf dem Tummelplatz der Diäten umzutun und sich eine herauszusuchen. Schließlich ist inzwischen für jeden Enthaltsamkeits-Geschmack etwas dabei. Während die einen darauf schwören, mittels FDH nur die Hälfte zu verzehren, glauben die anderen an die verschlankende Wirkung der Kohlsuppendiät. Es gibt aber auch verirrte Geister, die die beiden Diäten durcheinanderbringen und ihre Kohlsuppe nur zur Hälfte aufessen, um die andere Hälfte im Großen und Ganzen dann mit Schnitzel und Pommes aufzufüllen.

Der französische Schriftsteller François de La Rochefoucauld ist bekannt für einen klaren Kopf. Er hat dazu vor ein paar Hundert Jahren Folgendes gesagt: „Es ist eine langweilige Krankheit, seine Gesundheit durch eine allzu strenge Diät erhalten zu wollen.“ Wir finden, diesen weisen Worten ist nichts hinzuzufügen außer: Guten Appetit! (nyf)