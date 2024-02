Kriminalität

Mutter und Tochter reisen mit 104 Schmuckstücken ein

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Der Zoll am Stuttgarter Flughafen hat 104 Schmuckstücke sichergestellt. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa )

Mit großen Reisetaschen landen jeden Tag viele Menschen am Stuttgarter Flughafen. Was sich in den Taschen befindet, bleibt oft ein Geheimnis. Aber nicht, wenn es um viel Gold geht.