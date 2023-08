Imelda ist erleichtert. „Ha!“, sagt sie. „Da sind sie endlich!“ Seit drei Stunden ist sie mit ihrer Wandergruppe im Montafoner Rätikongebirge unterwegs. Immer wieder hat sie nach oben gezeigt, auf den riesigen Kalkfelsen, und gesagt: „Sie werden schon noch rauskommen.“ Bislang hatte dichter Nebel die Gipfel verschluckt. Und bislang hatte Imelda der Wandergruppe nur beschreiben können, was sich dahinter verbirgt. Jetzt ist der Nebel verflogen und Imelda zeigt auf das, was sich bisher versteckt hatte: das Wahrzeichen des Montafons.

Drei Stunden zuvor. „Die Gauertaler Alpkultour ist eigentlich für jeden machbar“, sagt Imelda. Sie muss es wissen. Die 63–Jährige ist hier im Montafon, dem 39 Kilometer langen Tal im österreichischen Voralberg, geboren und aufgewachsen. Seitdem sie vor 15 Jahren ihren ersten Husky bekam, ist sie so gut wie jeden Tag in den Bergen unterwegs. Vor zehn Jahren absolvierte sie die Ausbildung zur Wanderführerin. Die Gauertaler Alpkultour ist sie seitdem schon so oft gelaufen, dass sie die Strecke „mittlerweile wahrscheinlich blind gehen könnte“, ist sie überzeugt. Der Weg führt durch das Rätikon, eines der drei Gebirge des Montafons, das südlich die Grenze zur Schweiz bildet.

Kühler Start

Heute begleitet Imelda eine kleine Wandergruppe auf dem Weg. Treffpunkt ist der Parkplatz vor der Golmerbahn in Latschau. „Habt ihr alle eine Jacke dabei?“, fragt sie. Dabei sind es schon jetzt, um 9.30 Uhr, 20 Grad. Die Teilnehmer tragen Sonnenbrille und einige bereits die zweite Schicht Sonnencreme auf. Doch Imelda weiß, warum sie fragt. Mit der Golmerbahn geht es zur Bergstation Grüneck, auf 1890 Höhenmeter. Dort beginnt die Gauertaler Alpkultour. Als sich oben die Gondeltür öffnet, erklärt sich der Sinn von Imeldas Frage. Die 1000 Meter Höhenunterschied zum Parkplatz machen sich bemerkbar. Hier oben ist es kühl. Wer noch keine Jacke anhat, holt sie jetzt aus dem Rucksack. Die anderen Teilnehmer nutzen die Zeit für die ersten Fotos von den blühenden Wiesen, von den Kühen, die in der Ferne zu sehen sind, und vom weiten Talblick, den man von hier oben hat. Auch Imelda fotografiert unermüdlich. Sie war schon etliche Male hier, die Berge und die Aussicht faszinieren sie aber immer wieder, sagt sie.

An der ersten Weggabelung bleibt Imelda stehen. „Wir müssen Richtung Latschätzalpe“, erklärt sie und zeigt auf die Beschilderung. Bis dorthin dauert es etwa eine Stunde. Die Strecke ist rot markiert. Wanderausrüstung und Wanderschuhe werden empfohlen. Es geht abwechselnd leicht bergauf und leicht bergab. Lediglich 150 Höhenmeter liegen auf dem Weg. Wenig Anstieg, viel Aussicht — auch deshalb ist die Gauertaler Alpkultour bei so vielen Touristen beliebt.

Nach 15 Minuten stehen zwei Holztore mitten auf dem Weg. „Das Eingangstor, die erste Skulptur“, sagt Imelda. Der Montafoner Künstler Roland Haas hat für den Alpkultour 13 Skulpturen errichtet. Sie sind auf dem gesamten Weg verteilt und erzählen die Geschichte der Lebens– und Arbeitsweise der Montafoner. „Das Tor steht für den Eingang in die Dreistufenlandwirtschaft“, klärt Imelda auf. Diese Art der Almwirtschaft prägt das Montafon schon mindestens seit dem Mittelalter. Die erste Stufe ist der Heimbetrieb im Tal. Von dort aus ziehen die Kühe im Mai auf etwa 1500 Meter zu den Maisäßen, der zweiten Stufe. Anfang Juli geht es weiter nach oben auf Stufe drei, die Hochalpe.

Skulpturen am Wegesrand

Die Skulpturen haben nicht nur einen symbolischen, sondern auch einen praktischen Zweck. Sie sollen die Wanderer, die im Montafon zahlenmäßig mittlerweile fast gleichauf mit den Skitouristen im Winter sind, auf den Wegen halten und so Flora und Fauna schonen. Hier oben im Rätikon blühen unter anderem Frauenschuh, Thymian und Teufelskralle. Wer Glück hat, sieht ein Murmeltier oder ein Montafoner Steinschaf. Und natürlich Kühe, die jetzt auf der Hochalpe sind und nach etwa einer Stunde direkt am Wegesrand stehen. Sie gehören zur Latschätzalpe, der erste Abschnitt ist geschafft. Hier wird der Montafoner „Sura Kees“ hergestellt, erklärt Imelda. Ein leicht säuerlicher Käse, die lokale Spezialität des Montafons.

Von der Lätzschatzalpe geht es eine weitere Stunde zur Lindauer Hütte, wo die Gruppe nachher einkehren will. Auf der Strecke dorthin zeigt sich die Besonderheit des Montafoner Gebirges: Graue Kalkfelsen wechseln sich mit von Wiesen bedeckten Bergen ab. Dolomiten und Highlands an einem Ort. „Jetzt würde man sie eigentlich schon sehen“, sagt Imelda. Sie zeigt auf den riesigen Kalkfels, auf den die Gruppe direkt zuläuft. Doch der Nebel verschleiert den Gipfel.

„Nach dem Essen vielleicht“, sagt Imelda. Die Gruppe ist am Fuße des Felsens an der Lindauer Hütte angekommen und setzt sich draußen an einen Holztisch. Der größte Teil der Wanderung ist geschafft. Nach der Stärkung geht es gleich hinab, zurück ins Tal. Als alle auf das Essen warten, haut Imelda vor Freude auf den Tisch. „Ha! Da sind sie endlich!“ Der Nebel ist verflogen. Und der Tisch wird plötzlich leer. Alle stehen auf und holen ihre Smart–phones heraus, um die Drei Türme zu fotografieren, die sich jetzt zeigen. Sie gelten als Wahrzeichen des Montafons und ragen deutlich aus dem massiven Kalkfelsen heraus. Als hätte ein Riese zwei Kerben in den Fels hineingeschlagen. Der höchste der Türme liegt auf 2830 Metern. Kaum vorzustellen, dass ausgerechnet an diesem Gipfel der Montafoner Kletterer–Profi Beat Kammerlander als Jugendlicher seine Höhenangst überwunden hat.

www.touren.montafon.at