Mit ChatGPT durch Gassen und Grachten

Jahrhundertealte Gebäude, Gassen und Grachten, frische belgische Waffeln und Fritten: Brügge hat das Zeug zum Reiseklassiker. Wer ein solches Schmuckstück entdecken und einen Kurztrip nach Westflandern planen möchte, kann Freunde, Reiseführer oder Reisebüros um Rat bitten — und neuerdings die Künstliche Intelligenz (KI).

In den vergangenen Monaten sind Online–Tools, die sich beispielsweise Sprachmodellen wie ChatGPT von Open AI bedienen, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sie versprechen viel, natürlich auch, einen Urlaub in Sekundenschnelle zu planen. Das klingt atemberaubend, dauert die Organisation einer individuell zusammengestellten Reise mit Anreise, Hotel und Programm sonst Stunden oder gar Tage. Unser Testfazit: Tatsächlich bieten sie zumindest einen soliden Start für eine Reiserecherche. So viel sei bereits verraten.

Wie wäre es mit Porto, Krakau oder Brügge?

Mein Test beginnt beim ersten Kommando an ChatGPT: Schlage mir eine mittelgroße europäische Stadt für einen Drei–Tages–Trip vor. Die Antwort: Gerne, wie wäre es mit Salzburg, sagt die Künstliche Intelligenz und nennt alle Vorzüge der österreichischen Stadt in einem kurzen Aufsatz in Sekundenschnelle. Ich bitte um weitere Vorschläge und bekomme als Alternativen Ljubljana, Bath, Porto, Krakau und schlussendlich Brügge aufgelistet. ChatGPT soll aus den verbliebenen Vorschlägen das Reiseziel aussuchen. Auch das kann die KI und würfelt für mich eine Sechs. Damit wird es Brügge, das „Venedig des Nordens“, nahe der Nordsee und unweit der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Wie komme ich dorthin? So lautet meine nächste Frage. Die KI nennt das Auto, den Bus, das Flugzeug sowie den Zug als mögliche Verkehrsmittel. Darauf wäre man auch selbst gekommen. Erläutert werden auch hier Vor– und Nachteile: Ein Flug ist naturgemäß am schnellsten, doch der nächste größere Flughafen ist in Brüssel, Parken mit dem Auto (nach acht Stunden am Steuer) in der Stadt ist teuer und der Fernbus scheidet aufgrund persönlicher Abneigung aus. Also setze ich auf eine nachhaltigere Lösung, den Zug. Auch der braucht gute acht Stunden. Die Wahl nimmt mir die KI nicht ab. Sie gibt auch keine klaren Empfehlungen. Auf die Bitte um Zugtickets heißt es: „Als KI–Textmodell habe ich keinen direkten Zugriff auf Buchungssysteme oder die Möglichkeit, Tickets zu buchen.“ Hier fehlt es an Echtzeitdaten.

Bahnticket– und Hotelbuchung ist ein Problem

Das wird auch bei der Hotelbuchung zum Problem. Hier nennt das Tool auf Nachfrage zwar mehrere Hotels, doch das Fünf–Sterne–Hotel Dukes’ Palace und ein Vier–Sterne–Haus sprengen leider das Budget. Anstatt alle Vorschläge zu überprüfen, greife ich — wie von ChatGPT vorgeschlagen — zu einer der bekannten Buchungsplattformen. Hier gebe ich meine Präferenzen ein und komme mit deren Suchergebnissen und Rezensionen ans Ziel. Alternativ übernimmt diesen Job natürlich auch ein Reisebüro.

Dort sieht man sich offenbar durch ChatGPT und Co. nicht in seiner Existenz bedroht. „Der Mensch, die Expertinnen und Experten in den Reisebüros, werden mitnichten überflüssig“, sagt Kerstin Heinen, Pressesprecherin des Deutschen Reiseverbands. „Gerade bei dem emotionalen Produkt Reise setzen die Deutschen auf die persönliche Beratung und den Service im Reisebüro.“ Heinen führt weiter aus: „Unseren (im Netz nicht frei verfügbaren) Content mit sämtlichen Expertentipps kann die KI heute nicht bieten.“

Was die getesteten Tools wie Tripplanner.ai oder ForgeMyTrip.com aber können wollen: ganz nach Gusto des Reisenden Tagespläne ausspucken. Meine Vorgaben: drei Tage, täglich 100 Euro Budget, vegetarische und vegane Optionen bei den Mahlzeiten. Was die Tools draufhaben, ändert sich beinahe wöchentlich. Tripplanner.ai ist mittlerweile kostenpflichtig, hat aber auch seine Funktionen erweitert und verfeinert.

KI–Tipps könnten besser sein

Vor wenigen Wochen hat mir Tripplanner.ai noch täglich vormittags und nachmittags einen Programmpunkt sowie drei Mahlzeiten vorgeschlagen. Halbe Tage bei Anreise und Abreise kennt nur die Website ForgeMyTrip.com. Das Programm beider Anwendungen sieht zunächst solide aus, entpuppt sich aber als trügerisch: So findet am vorgeschlagenen Tag im Konzerthaus keine einzige Aufführung statt. Das fällt also ins Wasser. Ein empfohlenes veganes Restaurant existiert bei genauerer Recherche nicht mehr, mehrere andere bescheren jedoch ein hervorragendes Frühstück. Die KI–Tipps können sich lohnen, sind aber keine Geheimtipps. Konventionelle Anbieter wie Tripadvisor bieten Ranglisten für Sehenswürdigkeiten oder Restaurants längst an. Zusammengestellt werden die Tagespunkte von der KI offenbar wahllos und nicht gerade zeitökonomisch clever. Denn wer sie blind befolgen würde, müsste vom einen zum anderen Ende der Stadt und wieder zurück hetzen.

Tripplanner.ai verwendet nach eigenen Angaben zahlreiche Daten aus der Reisebranche sowie ChatGPT. Juan Pisco hat das Angebot zusammen mit einem Partner im März ins Leben gerufen und passt seither die Möglichkeiten den Wünschen der Nutzer an, sagt er. Innerhalb von drei Monaten habe die Website zwei Millionen Aufrufe verzeichnet. 470.000 Nutzer sollen das Angebot genutzt haben, um „ihr nächstes Abenteuer innerhalb von Sekunden anstatt von Tagen oder Wochen“ zu planen. Der folgende Punkt mag Geschmackssache, aber dennoch erwähnt sein: Die genannten Tools planen zeitlich eher großzügig. Innerhalb eines Drei–Tage–Trips lassen sich (dank cleverer geplanter Wege, Abendprogramm und Frühstück vor 9 Uhr) sicherlich einige weitere Programmpunkte einbauen.

Fotospots müssen passen

Die besten Programme stellt nach eigenen Angaben das örtliche Tourismusbüro zusammen. Das betont Ann Plovie vom Tourismusbüro in Brügge und zieht dasselbe Fazit wie ich nach der Reise: Künstliche Intelligenz kann ihrer Meinung nach zum Start helfen, wenn man eine Stadt besucht, doch man könne den Informationen nicht wirklich trauen. Sie empfiehlt stattdessen, die Tourismusbüros zu kontaktieren und sich die Website der Stadt (visitbruges.be) anzuschauen. Dort gebe es Angebote für jeden Geschmack. Ein kurzer Blick zeigt Pläne für 48–Stunden–Trips, 72–Stunden–Trips, ein Reiseprogramm mit Fokus auf Geschichte und vieles mehr.

Ich vertraue jedoch diesmal auf die KI und ihre Tipps für Fotospots, um meinen Instagram–Account bestmöglich zu füttern. Gelegenheiten gibt es genügend, erläutert ChatGPT: Die historische Innenstadt gilt als Unesco–Weltkulturerbe, es lohnt, den Belfried für einen Panoramablick über die Stadt zu besteigen. Auch der Rozenhoedkaai oder insbesondere der Minnewaterpark sind empfehlenswert, ein Muss ist auch eine Bootstour auf den Kanälen.

Ein ganzheitliches Konzept fehlt

Meine Reisezeit ist begrenzt und ich möchte sie nicht verschwenden. Der Spot muss also passen. ChatGPT kann aber keine Bilder anzeigen — und verweist dafür an die „Konkurrenz“, den Reiseführer. Der habe noch immer große Vorteile, heißt es wenig überraschend bei der größten deutschen Reiseverlagsgruppe Mairdumont in Ostfildern bei Stuttgart. Der Verlag sieht die Pluspunkte seiner gedruckten Reiseführer in der Marke und im Qualitätsversprechen. Außerdem seien die Reisen von realen, identifizierbaren Personen getestet worden. Besonders beim Reisen sei auch noch immer ein Thema: die Unabhängigkeit von Netz und Akku, sagt Reidel abschließend.

Am Ende der Reise wird deutlich: Ein Trip wie dieser lässt sich auf die getestete Weise sicherlich schneller planen und es gibt viele erste wertvolle Tipps. Die Highlights der Reise, neben der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, sind am Ende dann aber doch größtenteils von Menschenhand ausgewählt und aneinandergereiht worden. Reisende können sich noch nicht ganz zurücklehnen. Dazu fehlt bei der Planung mit KI–Anwendungen (noch) ein ganzheitliches Konzept, wie es Reisebüros anbieten. Doch das hat ja auch Vorteile: So macht doch auch die Recherche zum nächsten Urlaubsort Spaß. Man kann sich schon mal dem Fernweh hingeben und die schönste Freude, die Vorfreude, genießen.