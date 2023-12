Misteln: Weihnachtsboten im Aufwind

Mit einer goldenen Sichel in den Wald zu gehen und Misteln zu ernten, mag aus heutiger Sicht ein bisschen verschroben wirken. Doch es ist kein Zufall, dass der Druide Miraculix aus den Asterix-Comics seinen Zaubertrank ausgerechnet aus diesen Gewächsen braut. Schließlich galten die kugeligen Sträucher mit den weißen Beeren früher als Lebewesen zwischen Himmel und Erde, denen man allerlei magische Fähigkeiten zuschrieb.

Inzwischen sind Zaubertränke zwar aus der Mode gekommen, die Misteln aber genießen nach wie vor ein spezielles Ansehen. In vielen Regionen Europas und Nordamerikas sind sie als Weihnachtsschmuck oder auch als Glücksbringer zu Neujahr beliebt. Und eine der bekanntesten Traditionen sieht es als gutes Omen für eine Beziehung, sich unter einem Mistelzweig zu küssen.

Die Gelegenheiten dafür sind in den letzten Jahren deutlich häufiger geworden. Denn Misteln haben sich in Deutschland stark ausgebreitet. Für Weihnachtsfans, Verliebte und Druiden klingt das nach einer guten Nachricht. Doch diese Pflanzen haben auch noch eine andere Seite, die ihr massenhaftes Auftreten problematisch macht. Denn einen Teil ihrer Lebenskraft saugen sie aus den Bäumen, auf denen sie wachsen. Dazu schicken sie wurzelähnliche Gebilde durch das Holz bis in die Leitungsbahnen und zapfen dort Wasser und Nährstoffe ab. „Sie haben zwar nicht das Ziel, ihre Wirte dadurch zu töten“, erklärt Gerald Parolly vom Botanischen Garten Berlin. „Aber sie schwächen die Bäume und können sie im Extremfall sogar zum Absterben bringen.“

Forstwirte ärgern sich dann über geringere Mengen und eine schlechtere Qualität des Holzes, Obstbauern über weniger Blüten und Früchte. Und oft sind befallene Gehölze auch anfälliger für die Attacken von Insekten und Pilzen. Zu viele Stressfaktoren sind eben auch für Bäume nicht gesund.

Naturschützer sind in Sorge

Mit Sorge beobachten Naturschützer deshalb, dass sich Misteln seit den 1990er-Jahren massiv in den Streuobstwiesen Süd- und Mitteldeutschlands ausbreiten. Vor allem geschwächte und schlecht gepflegte Obstbestände können sie stark befallen und nachhaltig schädigen. Und das ist sowohl aus naturschutzfachlicher als auch aus kultureller Sicht ein Problem. Denn Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Gleichzeitig sind diese Landschaften auch ein lebendiges und vielfältiges Kulturerbe.

Es sind aber nicht nur Obstbäume, denen die vielen Schmarotzer in ihren Kronen zusetzen. Auch Gerald Parolly kann das Problem schon beim Blick aus seinem Bürofenster besichtigen. Der Botanische Garten Berlin besitzt eine große pflanzengeografische Abteilung, in der typische Pflanzengemeinschaften aus aller Welt gezeigt werden. „Auch dort haben wir ein Mistel-Problem“, berichtet der Biologe. Betroffen sind alle möglichen Gehölze von Birken und Pappeln bis zu Robinien und Rosengewächsen. „Wir haben zwar keine langjährige Erhebung dazu gemacht“, sagt der Wissenschaftler. „Aber der Befall hat in den letzten Jahren ganz sicher zugenommen.“

Einen ähnlichen Trend beobachten Fachleute auch in den Wäldern Polens. Ein Team um Pawel Lech vom Institut für Waldforschung in Raszyn hat festgestellt, dass sich die Misteln dort in den Jahren 2008 bis 2018 stetig ausgebreitet haben. Die meisten fanden sich interessanterweise in den Regionen, die in den Jahren zuvor die stärksten Dürren erlebt hatten. Die Forscher halten es deshalb für wahrscheinlich, dass der Klimawandel den Vormarsch der Misteln begünstigt hat.

Bäume sind im Hitzestress und dadurch anfälliger

Für viele mitteleuropäische Baumarten sind steigende Temperaturen und weniger Regen dagegen der pure Stress. „Die Misteln kommen besser durch trockene Sommer als viele ihrer Wirte“, sagt Gerald Parolly. Dadurch aber werde es auch problematischer, wenn sich die Parasiten in den Kronen ansiedeln. „Baumbestände, die ohnehin schon durch den Klimawandel oder andere Probleme geschwächt sind, leiden besonders stark unter dem Befall“, erklärt der Biologe.

Im Botanischen Garten allerdings werden die Anlagen im Sommer bewässert. Deshalb führt Gerald Parolly den zunehmenden Mistelbefall dort zusätzlich auf einen anderen Effekt zurück. Von den Berliner Straßen- und Parkbäumen werden die Misteln in der Regel nämlich nicht oder zu wenig entfernt. Und je mehr Misteln es gibt und je näher sie dem Garten rücken, umso wahrscheinlicher ist es, dass immer mehr Samen von Vögeln dorthin getragen werden.

„Auch bei Obstbäumen hat man schon in den 1940er-Jahren erkannt, dass mangelnde Pflege zu einer Ausbreitung der Misteln führt“, ergänzt Markus Rösler vom Bundesfachausschuss Streuobst des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Eigentlich brauchen vor allem Apfelbäume ohnehin regelmäßig einen Schnitt, um vital zu bleiben und eine gute Ernte zu liefern. Bei solchen Pflegemaßnahmen wurden früher auch die schmarotzenden Büsche in den Kronen entfernt. Doch je mehr der Streuobstbau von einer Einkommensquelle zu einer Liebhaberei wurde, umso mehr Bestände blieben zu lange sich selbst überlassen. Auch das dürfte den Siegeszug der Misteln begünstigt haben.

Mit Säge und Astschere?

Lässt sich dem Problem also mit Säge und Astschere zu Leibe rücken? Praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Studien sprechen dafür. Allerdings ist das eine aufwendige Angelegenheit - und erfordert mitunter eine Radikalkur. Denn um eine Mistel dauerhaft loszuwerden, muss man mindestens 30 bis 50 Zentimeter von ihrem Ansatz ins gesunde Holz zurückschneiden. Sonst bleiben die Saugwurzeln erhalten und treiben später wieder aus.

Für Obstbestände empfiehlt der Nabu-Bundesfachausschuss Streuobst daher eine Abwägung: Bei geringem Befall solle man rigoros gegen die Schmarotzer vorgehen und sie möglichst komplett entfernen. Wenn man stark befallene Bäume nicht ganz fällen oder massiv schädigen wolle, bleibe als Notmaßnahme nur, die Misteln etwa alle drei bis vier Jahre abzubrechen oder abzuschneiden. „Dann kommen sie zwar zurück, können aber erst nach etwa vier bis fünf Jahren wieder Früchte bilden“, erklärt Markus Rösler. Das verschafft dem Baum zumindest eine Atempause. Und man kann verhindern, dass sich die Pflanzen weiter ausbreiten.

Ob sich die Mistel-Probleme allein mit den bisherigen Methoden eindämmen lassen, ist allerdings fraglich. Zumal den Piraten der Baumkronen eine rosige Zukunft bevorstehen könnte: Computersimulationen zeigen, dass sie sich im Zuge des Klimawandels vermutlich weiter ausbreiten werden.

Viele Fachleute plädieren deshalb dafür, nach neuen und wirksameren Bekämpfungsmethoden zu suchen. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, die natürlichen Gegenspieler der Parasiten zu rekrutieren. Schließlich gibt es weltweit eine ganze Reihe von Insekten, Bakterien und Pilzen, die Misteln befallen und schädigen. Etliche davon sind auch schon identifiziert und auf ihre Talente als biologische Schädlingsbekämpfer getestet worden. Bisher sind solche Ansätze allerdings noch im Laborstadium, eine kommerzielle Anwendung gibt es noch nicht.

Um die Misteln von den Bäumen zu holen, ist man also auch heute noch auf mechanische Methoden angewiesen. Auf die goldene Sichel kann man dabei allerdings verzichten.