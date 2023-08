Russland

Mindestens 30 Tote bei Explosion an Tankstelle in Dagestan

Machatschkala / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute löschen den Brand nach einer Explosion an einer Tankstelle in Dagestan. (Foto: Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa )

An einer Tankstelle in der russischen Teilrepublik Dagestan kommt es einem Bericht zufolge zu einer Explosion. Dutzende Menschen sterben, 75 weitere werden verletzt. Was ist passiert?

Veröffentlicht: 15.08.2023, 08:33 Von: Deutsche Presse-Agentur