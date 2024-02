Michaela Schaffrath ist stolz auf alle Bereiche ihres Lebens

Die Schauspielerin Michaela Schaffrath (53) ist stolz auf alles, was sie bisher in ihrem Leben geschafft hat - auch auf ihre Zeit als Erotik-Star.

„Ich bin stolz auf jegliche Bereiche in meinem Leben. Und er gehört ja nun zu meinem Leben dazu und hat ja das aus mir gemacht, was ich heute bin“, sagte Schaffrath in der NDR-Talkshow in Hamburg. „Rückblickend betrachtet: Wenn ich sagen kann, ich bin 23 Jahre als Schauspielerin tätig, davon 13 Jahre auf der Theaterbühne - dann würde ich sagen, ich hab' alles richtig gemacht.“

Schaffrath war nach etwa zwei Jahren im Erotikgeschäft aus der Branche ausgestiegen. Ihre Filme von damals würde sie heute nicht noch einmal ansehen. „Ich würde sie nicht angucken. Anschauen kann man sie, die gibt’s halt. Die sind noch auf diversen Plattformen präsent, aber ich neige jetzt ehrlich gesagt nicht dazu, die selber zu gucken.“

Die gelernte Kinderkrankenschwester steht seit vielen Jahren als Schauspielerin vor der Kamera und auf der Bühne. Sie lebt mit ihrem Ehemann in Bremen.