Messner: "Das Sterben muss beim Bergsteigen eine Möglichkeit bleiben"

Reinhold Messner, geboren am 17. September 1944 in Südtirol/Italien, ist eine prägende Persönlichkeit unserer Zeit, einer der bekanntesten Bergsteiger und Abenteurer der Welt.

Als Erster erreichte er den Gipfel des Mount Everest ohne die Hilfe durch Flaschensauerstoff, stand als erster Mensch auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender, auch wenn es zuletzt Debatten um den Rekord gab.

Er durchquerte die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi. Er ist Buchautor und Filmemacher. Die „Schwäbische Zeitung“ erreichte ihn telefonisch auf Schloss Juval in Südtirol, das eines seiner insgesamt sechs Bergmuseen beheimatet.

Im Interview erklärt Messner, warum Bergsteiger „Eroberer des Nutzlosen“ sind und warum er den Alpinismus einer klimatisierten Welt vorzieht.

Herr Messner, Sie werden in diesem Jahr 80 Jahre alt …

… ja, auch ich werde 80.

Was verbinden Sie mit dem Älterwerden?

Das Alter ist kein großer Wert. Aber das Altern, der Prozess, ist das Problem. Wir alle werden schwächer, ungeschickter, weniger konzentrationsfähig. Ich habe das Glück, noch viel machen zu können. Im Sommer werde ich versuchen, den Kailash in Tibet zu umrunden, den heiligsten Berg der Welt. Das Wichtigste aber ist mir mit 80, dass ich alle meine Projekte endgültig abschließen und etwas weitergeben kann.

Was genau möchten Sie weitergeben?

Meine Haltung, das, was ich erfahren habe, möchte ich der nächsten Generation weitergeben. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Jahren, soweit mir noch möglich, um die Welt zu reisen. Um vor Ort mit lokalen Spitzenbergsteigern zu diskutieren, über die Entwicklung des Alpinismus, um das traditionelle Bergsteigen am Leben zu erhalten.

Was vermutlich nicht so einfach ist?

Nein, das Bergsteigen hat sich in den vergangenen 30 Jahren revolutionär verändert. Im Gebirge, in den großen Wänden, klettern heute weniger Leute als zu meiner Zeit, obwohl mehr Menschen in die Berge gehen. Heute klettern die meisten Menschen in der Halle, weit mehr als 90 Prozent. Klettern ist zum Sport geworden, das ist nicht aufzuhalten. Aber daneben kann eine Bewegung entstehen für das traditionelle Bergsteigen in den wilden und unerschlossenen Gebirgen der Erde, das möchte ich in die Zukunft retten.

So wie Sie früher selbst in den Bergen waren?

Genau so, ja. Weil im Großen und Ganzen ist der Wert der Bergsteigerei darin zu sehen, dass wir mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Menschennatur und unseren Ängsten, der Bergnatur begegnen, die unendlich viel größer ist als wir. Dabei ist wichtig zu wissen, dass das Sterben eine Möglichkeit sein muss. Und nicht wie jetzt am Mount Everest, wo von unten nach oben von den Sherpas eine Piste gebaut wird. Wo mit Absicherungen, Hilfen und Hubschraubern Hundertschaften heraufgebracht werden. Da wird die Gefahr rausgenommen und die Anstrengung reduziert.

Wieso ist Ihnen die Möglichkeit des Sterbens beim Bergsteigen so wichtig?

Da muss ich etwas philosophisch ausholen: Was wir tun, ist ein Unterwegssein zwischen Durchkommen und Umkommen. Das Leben erscheint am Rande der Möglichkeit, in die ich beim traditionellen Bergsteigen kommen kann. Angesichts des Todes wird das Leben jedoch absurd. Es ist nutzlos. Es bringt der Menschheit nichts. Wir sind die Eroberer des Nutzlosen. Umso mehr fragen sich Außenstehende, warum tun die das überhaupt? Dann sage ich: weil wir in der Lage sind, einen Sinn in dieses Tun hineinzulegen. Damit sind wir bei einer religiösen, philosophischen Frage. Kommt der Sinn von oben, fällt er quasi vom Himmel? Oder geben wir den Sinn? Ich sage: Wir geben dem Leben durch unser Tun einen Sinn. Und es ist unsere freie Entscheidung, wohin wir den Sinn legen.

Dem Tod sehr nahe waren sie am Nanga Parbat im Himalaya, über den Sie einmal gesagt haben, er sei für Sie „Himmel, Hölle und König der Berge“. Hölle wohl, weil Ihr Bruder 1970 dort umkam ...

... ja, das war das Schlimmste, was ich im Leben erfahren habe. Sein Tod und auch die Nacht davor, die wir gemeinsam noch lebend verbracht haben, bei extremsten Minustemperaturen und fast ohne Schutz. Acht Jahre später habe ich ihn dann im Alleingang noch mal bestiegen, die kühnste Tour, die ich je gemacht habe. Bei keinem Berg war ich so oft.

Berge spielen auch in Religionen und Kulturen oft eine Rolle, woran liegt das?

An ihrer Erhabenheit. Ein Berg hat immer eine große Ausstrahlung. Als die Menschen an die Berge herankamen, haben sie diese als etwas für die Menschen nicht Erreichbares angesehen, als etwas für die Götter. In Tibet sagen die Einheimischen, die Gipfel der großen Berge sind die Tanzplätze der Götter. Das ist sehr schön, wenn man daran denkt, wie eine riesige Felswand aus dem Nebel oder Monsunregen aufsteigt, das ist beeindruckend. Daraus sind diese mythologischen Respekthaltungen entstanden. Eine göttliche Dimension, die man zwar sehen kann, die dem Menschen aber aus den Händen entgleitet, weil sie so mächtig erscheint.

Wie ist dabei ihr persönlicher Zugang, sind Sie gläubig, religiös?

Ich bin religiös in einem Sinne, dass ich die Natur als Gesetzgeber anerkenne. Die Natur hat für mich eine göttliche Dimension. Alle Götter sind von Menschen gemacht, alle Religionen sind Narrative. Das sind großartige Erzählungen, das gehört zu unserer Kultur. Ich hänge ihnen aber nicht nach, sondern interessiere mich dafür, wie sie entstanden sind. In Bozen habe ich ein Museum aufgebaut, in dem ich diese mythologische Dimension erzähle. Die Museen sind die vielleicht wichtigste Arbeit meines Lebens. Um eine vertretbare Haltung der Menschen gegenüber den Bergen zu erhalten. Das ist meine Aufgabe.

Es geht Ihnen also um die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur, ist das die Botschaft?

Richtig. Wie soll ein Kind ein Verhältnis zur Natur aufbauen, wenn es daheim am Computer sitzt. Und nicht einmal auf die Straße darf. Wir haben früher auf der Straße gespielt, ein Postbus kam am Morgen, hat das Tal verlassen und kam am Abend wieder, das war alles. Es gab keinen Verkehr. Auf der Straße sind wir im Winter gerodelt, auch in der Nacht. Nach der Schule sind wir raus, haben im Steinbruch gespielt und sind so der Natur nähergekommen. Wir hatten das Glück, ganz anders aufzuwachsen. Mit der Digitalisierung verändern wir jetzt unsere Bilder der Welt, der Natur, ohne es zu merken. Was dabei am Ende rauskommt, weiß ich nicht.

Die Sehnsucht nach Natur ist aber noch vorhanden, die Leute zieht es in Scharen in die Berge, zu Fuß, mit dem Bike …

… wenn die Leute rennen, Marathonläufe im Berg machen oder ihr Mountainbike über lange Strecken tragen, ist das sonderbar. Aber ja, die Sehnsucht ist da. Wir haben heute mehr Bergurlauber als früher, die in der Natur sein wollen, das ist schön.

Was für die Berge aber auch belastend sein kann, oder?

Für die Berge ist das kaum belastend. Wenn jemand mit einer Windjacke, etwas Käse und Brot im Rucksack geht, macht er eigentlich nichts kaputt. Das Problem ist der Verkehr. Die Menschen sollten mit dem Auto oder Zug anreisen dürfen, dann sollte der Wagen aber unter die Berge in eine Garage, bis die Familie wieder abreist. Dann sind die Schäden gering. Wenn wir jedoch Tag für Tag mit dem Auto im Gebirge rumfahren und im Grunde nur Postkartenberge sehen, dann ist der Erholungswert gering. Die Stille, die Entschleunigung und die Erhabenheit der Berge gehen verloren, wenn ich von früh bis spät im Stau stehe. Da müssen die Touristiker gegensteuern, abgesehen von wenigen Ausnahmen haben sie diese Logistik bisher nicht organisiert bekommen.

Das traditionelle Bergsteigen hingegen ist auch durch den Klimawandel bedroht, oder?

Durch die Gletscherschmelze gibt es mehr Spalten, und durch den abnehmenden Permafrost können riesige Gerölllawinen runterkommen, man muss viel mehr aufpassen als früher. An den ganz großen Bergen tut sich da allerdings nicht viel, abgesehen von den Wetterverhältnissen, die verändern sich, weil sich der Jetstream verlagert.

Und wie lässt sich dann das Bergsteigen retten?

Indem wir das Narrativ wieder in den Vordergrund stellen. Meine Museen sind so konzipiert, mit Filmen, Fotos und Vorträgen über das traditionelle Bergsteigen. Der traditionelle Alpinismus ist keine klimatisierte und kontrollierte Welt wie in einer Halle. Im Gebirge schneit es plötzlich oder es regnet, die Eisverhältnisse sind heute so, morgen wieder anders. Die Natur ist kreativ, sie ist wild. Das ist auch gut so, weil damit klar wird, dass die Natur die Entscheidungen trifft und wir uns ihr anpassen müssen. Für mich sind die Naturkräfte die Gesetzgeber. Und ich bin nur jemand, der diese Gesetze respektiert. An die Menschengesetze halte ich mich mit meinem Verstand, weil ich nicht im Gefängnis landen will. Aber die Gesetze am Berg respektiere ich mit all meinen Gefühlen.

Geben diese Erzählungen den Bergen ihre Bedeutung, ihre Erhabenheit zurück?

Genauso ist es. Wir haben Zehntausende Bücher, darunter sehr gute, die das Narrativ des Alpinismus enthalten. Und dieses Narrativ ist ebenso wichtig wie das Tun. Die Kombination aus beiden bildet die Basis des traditionellen Alpinismus. Ich wünsche mir, dass viele Bergsteiger wieder anfangen, die Bücher von 1880 zu lesen, da war der Alpinismus etwas ganz Hochwertiges, da sind die Menschen in ein wildes Berggebiet aufgebrochen.

Sind Sie heute dankbar, solche Erfahrungen ebenfalls gemacht zu haben?

Ja, das bin ich. Ich habe das Glück gehabt, in die beste Phase hineingeboren zu sein, was Abenteuer angeht. Die Generation vor mir konnte ein, zwei Expeditionen im Leben machen. Ich konnte durch den Flugverkehr überall hin, Genehmigungen wurden erteilt, was früher aus politischen Gründen teils gar nicht möglich war. Und ich konnte als Redner und Buchautor auftreten, ich konnte die Museen aufbauen und damit die schönste und nachhaltigste Erzählform hinterlassen, das ist greifbar und selbsttragend. Ich konnte viele Sachen machen und dafür bin ich dankbar.